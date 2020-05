Leon vas odpelje po opravkih v mestnem jedru

25.5.2020 | 18:45

Novo električno vozilo za pet oseb so poimenovali Leon - po slavnem olimpionu Leonu Štuklju. (Foto: MONM)

Novo mesto - Od danes naprej po širšem mestnem jedru brezplačno vozi Leon, električno vozilo za pet oseb, ki bo omogočalo lažje in hitrejše transporte občanom in ostalim obiskovalcem mestnega jedra. Poimenovali so ga po slavnem olimpioniku Leonu Štuklju.

Vozilo je na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro, v soboto pa med 8.30 in 13. uro. Prevoz v delovnem času si lahko zagotovite s klicem na telefonsko številko 031 663 067, na območjih, ki omogočajo varno zaustavitev, pa lahko voznikom svoj interes za uporabo nove pridobitve nakažete tudi z roko.

Mestna občina Novo mesto je za nakup vozila pridobila 80-odstotno sofinanciranje Ekosklada, prevoze pa bodo omogočali v sodelovanju z izkušenimi vozniki. Letošnjemu letu primerno je Leon svojo prvo sezono začel v barvah Novomeške pomladi.

Mestna občina Novo mesto s tem nadaljuje trajnostno nadgradnjo sistemov javnega prometa, ki za zdaj obsega sistem za prevoze starejših in invalidov Rudi ter sistem za izposojo koles GoNM, v načrtu pa sta tudi že sistema za souporabo vozil in prevoze na klic.

L. M.