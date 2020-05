Renault naj bi načrtoval ukinjanje delovnih mest in zapiranje tovarn

26.5.2020 | 08:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Pariz, Novo mesto - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault bo predvidoma ta teden predstavil načrte za temeljito prenovo svojega delovanja. Za četrtek je sklican sestanek s sindikati o načrtu zmanjševanja stroškov, v katerem sindikati pričakujejo ukinjanje delovnih mest in tudi zaprtje nekaterih obratov.

Renault, ki se sooča s padcem prodaje in dobičkonosnosti, kar je koornavirusna kriza še potencirala, bo po napovedih ta teden predstavil temeljito prenovo svojega delovanja ter tudi partnerstva z Mitsubishijem in Nissanom, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Družba, v kateri ima država 15-odstotni lastniški delež, bi lahko zaprla več tovarn v Franciji. Francoski finančni minister Bruno Le Maire je danes povedal, da država ne bo zahtevala ohranitve delovnih mest v zameno za državno podporo.

Se bo pa moral Renault, da bo dobil pet milijard evrov državne pomoči, pridružiti francosko-nemškemu projektu razvoja avtomobilskih baterij, je povedal minister. "Renault se mora zavezati, da bo postal deležnik v zavezništvu za baterije. To je eno od področij, o katerih se še pogajamo," je po navedbah AFP za televizijo BFM dejal minister. Družba naj bi po poročanju AFP v petek predstavila načrt za zmanjšanje stroškov za dve milijardi evrov v treh letih.

Za četrtek je Renault sklical sestanek s sindikati glede zmanjševanja stroškov, poroča agencija Reuters. "Glavno vodstvo bo formaliziralo tisto, čemur pravi dve milijardi evrov vreden načrt zmanjševanja stroškov, v katerem je pričakovati zmanjšanje števila zaposlenih in zapiranje proizvodnih obratov," je po navedbah Reutersa v video posnetku dejal predstavnik CGT Fabien Gache.

V novomeškem Revozu zdaj 630 vozil na dan

Renault večino svojih modelov proizvaja v tujini. Eden od proizvodnih obratov je Revoz v slovenskem Novem mestu, kjer izdelujejo peto generacijo clia, twingo in električni smart forfour.

Revoz je zaradi epidemije novega koronavirusa sredi marca ustavil proizvodnjo. Nato jo je v začetku maja ponovno vzpostavil v dveh izmenah, polovične nočne izmene, katere vzpostavitev je bila napovedana za 12. maj, pa, kot so povedali minuli teden, zaenkrat ne bo, tako da bodo prekinil sodelovanje z okoli 400 delavci. Šlo naj bi med drugim za odpoved agencijskim delavcem in predčasno upokojevanje.

Slavko Pungeršič (Foto: M. Ž.)

V Revozu so prejšnji teden povedali, da brez polovične nočne izmene trenutno dnevno izdelajo 630 vozil oz. približno 150 manj, kot so jih v dveh izmenah in pol. To dnevno proizvodnjo bodo ohranili, so zagotovili in potrdili, da se Revozovi oz. Renaultovi načrti, po katerih bodo predvidoma v prihodnjih mesecih začeli izdelovati tudi električni twingo, niso spremenili.

Revozov sindikalist Slavko Pungeršič je za STA povedal, da v novomeški avtomobilski tovarni še niso dobili nobenih informacij glede Renaultovih ukrepov. Po njegovih besedah naj Revozovo vodstvo v pogovorih o prestrukturiranju Renaultovih tovarn ne bi sodelovalo, vse pa naj bi se dogajalo na ravni vodstva Renaultove skupine in francoske vlade.

Več informacij o prestrukturiranju pričakujejo od četrtkove večerne skupne videokonference, uradno pa naj bi bili Renaultovi načrti oz. ukrepi prestrukturiranja znani v petek, je še povedal Pungeršič.

L. M.