Pobuda za razglasitev vseslovenskega Jurčičevega leta

26.5.2020 | 10:00

(Foto: Občina Ivančna Gorica)

Jurčičeva domačija (Foto: Občina Ivančna Gorica)

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je na predlog Zavoda Prijetno domače na Ministrstvo za kulturo in vlado oddala pobudo za razglasitev vseslovenskega Jurčičevega leta za prihodnje leto. Josip Jurčič, slovenski pisatelj, pesnik in časnikar ter pisec prvega slovenskega romana, je postal urednik časnika Slovenski narod leta 1871. Občina Ivančna Gorica prav na ta dan, 29. maja, praznuje občinski praznik. V letu 2021 bo tako minila 150-letnica nastopa uredniške službe pri časniku Slovenski narod, 140-letnica njegove smrti, pa tudi 160 let od prve izdaje Pripovedke o beli kači.

Predlog podpira tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki bo Josipu Jurčiču posvetil vseslovenski Teden ljubiteljske kulture 2021. Pobudo sta podprli še Mestna knjižnica Grosuplje in Zveza kulturnih društev Ivančna Gorica.

»Projekta Jurčičevo leto 2021 se želimo lotiti celostno in na vseslovenski ravni, saj bi radi poskrbeli za živahno literarno, predvsem pa časnikarsko in novinarsko prevetritev tako, da spomnimo na temelje, katere je postavil Josip Jurčič. Vsebinsko bomo Jurčičevo leto razdelili na dve področji, in sicer na pisateljevo literarno zapuščino in pomen uredniškega dela. Program bi vseboval številne aktivnosti tako na Jurčičevi domačiji kot v mnogih knjižnicah, muzejih, kulturnih društvih in profesionalnih organizacijah ipd. Želimo izvesti strokoven simpozij, približati v prenovljenih izdajah Jurčičeva dela, izvesti številne bralne aktivnosti tudi v sodelovanju s šolami, razstavami, natečaji in uprizoritvami. Ideja o Jurčičevem letu je bila izjemno pozitivno sprejeta, zato dobivamo že številne predloge; sodelovali bi lahko vsi, ki na različne načine skrbijo za slovensko besedo in literarno dediščino«, pravijo na Zavodu Prijetno domače.

Cilj je povezati ustanove in organizacije, ki delujejo na omenjenem področju ter pripraviti vsebinsko kvaliteten program, ki bo pokrival vse generacije in celotno Slovenijo. »Prepričani smo, da bi razglasitev Jurčičevega leta 2021 na ravni države pomembno in zelo pozitivno povezala ne samo literate, pisatelje, urednike in kulturne ustvarjalce, ampak vso Slovenijo«, še dodajajo, so sporočili z ivanške občine.

R. N.