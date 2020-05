Občina prodaja javno podjetje

26.5.2020 | 11:00

Andrej Martin Kostelec (Foto: arhiv DL)

Šentrupert - Občina Šentrupert je v petek tudi na svoji spletni strani objavila poziv, s katerim vabi vse zainteresirane k nakupu javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki je 100-odstotno v njeni lasti. Kot je na zadnji seji občinskega sveta dejal župan Andrej Martin Kostelec, je kar nekaj zainteresiranih za nakup.

Ponudniki lahko predložijo nezavezujočo ponudbo na naslov občine najpozneje do 22. junija do 10. ure. Občina bo z denarjem od kupnine vsaj delno pokrila dolg in na ta način tudi znižala zadolženost. »S prodajo občinskega javnega podjetja gremo v to smer in seveda pričakujemo, da nam bo uspelo iztržiti najvišjo kupnino, saj gre za dobro in donosno naložbo,« še dodaja župan. Vsa podrobnejša navodila so objavljena na spletni strani občine.

R. N.