Poziv za razvoj inovativnih turističnih produktov destinacije Kočevsko

26.5.2020 | 12:00

Foto: spletna stran občine Kočevje

Kočevje - Občina Kočevje je s ciljem blažitve negativnih gospodarskih posledic zaradi pandemije covid-19 objavila javni poziv za spodbujanje razvoja turizma. Turistične ponudnike iz občine Kočevje vabijo k oblikovanju inovativnih turističnih produktov v destinaciji Kočevsko.

»Z javnim pozivom se iščejo inovativni in komercialno zanimivi turistični produkti, ki zasledujejo smernice razvoja destinacije in imajo potencial za rast in nadaljnji razvoj. Končni cilj javnega poziva je večja konkurenčnost domačih turističnih ponudnikov na zahtevnem tržišču, skozi obogatitev turistične ponudbe in povečanje prepoznavnosti destinacije Kočevsko,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Razpisanih je 10.000 evrov sredstev. Nagrajena vrednost posameznega inovativnega turističnega produkta znaša 1.000 evrov bruto. Inovativni turistični produkt, ki bo izbran s strani komisije in bo izpolnjeval pogoje razpisa, bo poleg denarne nagrade prejel še možnost brezplačne promocije in trženja na digitalnih kanalih Zavoda Kočevsko, brezplačno pomoč pri oblikovanju promocijskega predstavitvenega besedila in foto materiala ter dovoljenje in hkrati obveznost za promocijsko uporabo blagovne znamke Kočevsko, so še sporočili s kočevske občine.

Javni poziv je odprt do 15. junija, vse informacije so na voljo na občinski spletni strani.

R. N.