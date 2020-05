Za starejše znova na voljo brezplačni prevozi

26.5.2020 | 13:05

Občina Semič (Foto: arhiv lokalno.si)

Semič - Občina Semič bo s prvim junijem ponovno začela izvajati brezplačne prevoze za starejše Moj šofer. Upravičeni do brezplačne vožnje so upokojenci in invalidi z manjšimi telesnimi in duševnimi okvarami, ki so popolnoma samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb ter imajo prijavljeno stalno bivališče v občini. V kolikor naročnik prevoza ni popolnoma samostojen, si mora sam priskrbeti spremljevalca, ki mu bo pomagal pri opravkih v zdravstvenih ustanovah in drugje, sporočajo s semiške občine.

Občani lahko potrebe po prevozu na zdravniške in specialistične preglede na območju Bele krajine in Novega mesta sporočijo Društvu upokojencev Semič na telefonsko številko 040 628 181 vsaj tri delovne dni pred potrebnim prevozov, in sicer ob ponedeljkih od 11. do 13. ure, ob sredah od 11. do 13. ure ter ob petkih od 11. do 13. ure.

»Prostovoljni prevoz se uporablja za opravke v zdravstvenem domu, bolnišnici, lekarni in pri uradnih organih. V primeru, da je vozilo prosto, se ga lahko uporabi tudi za nujne opravke v najbližji trgovini s prehrano,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.