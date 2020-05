Zaradi vročega pepela zagorelo

26.5.2020

Brežiški policisti, ki nadzirajo državno mejo, so včeraj okoli pol sedme ure zjutraj, v Sromljah ustavili osebni avtomobil hrvaških tablic, ki ga je vozil 26-letni državljan Hrvaške. V postopku so ugotovili, da vozi pet državljanov Somalije in državljana Iraka, ki so v Slovenijo prišli izven mejnih prehodov. Primer so prevzeli kriminalisti sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta, so sporočili s PU Novo mesto.

Na Preloki so črnomaljski policisti pri nezakonitem prestopu državne meje prijeli dva državljana Alžirije in dva državljana Maroka.

Nekaj pred deseto uro zvečer pa so pri Malem Nerajcu prijeli državljana Alžirije, ki je v državo prišel na nezakonit način. Postopki s tujci še niso zaključeni, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Policisti precej dela s tatovi

V Črnomlju so ponoči vlomili v prostore kmetijske zadruge. Policisti so ugotovili, da so storilci poškodovali več oken in vrat, vendar niso ničesar odnesli. So pa povzročili za nekaj sto evrov škode.

Tudi sevniški policisti so obravnavali vlom v nenaseljeno hišo na Florjanski ulici. Storilci so verjetno med vikendom vlomili skozi vrata in pregledali prostore. A kot kaže, niso ničesar odnesli.

V Zapužah so storilci dopoldne izkoristili odsotnost domačih in vlomili v stanovanjsko hišo. Pregledali so prostore in ukradli nekaj zlatnine. Domačim so skupaj naredili za več kot tisoč evrov škode.

Na Drnovem so neznanci nekaj pred četrto popoldne na njivi ukradli kolo, s katerim se je oškodovanka pripeljala na njivo delat. Ker je bila na drugi strani njive, tatvine ni opazila, dokler ni zaključila z delom in se je hotela odpeljati domov. Gre za starejše svetlo zeleno žensko kolo.

Krške policisti so zvečer klicali na Reštanj, kajti že dan prej so neznanci odpeljali starejše kolo z motorjem Tomos, APN 4, rdeče barve, brez registrskih tablic. Pred tem so v bližini opazili moder kombi.

V Krškem Lidlu so zvečer trije storilci pograbili dva zaboja pijače Monster, v vrednosti nekaj več kot šestdeset evrov, in ju želeli odnesti brez plačila. Pri tem jih je zalotil varnostnik, storilci pa so pijačo raje pustili in zbežali pred prihodom policistov.

V Črnomlju so zvečer pregnali storilce s svetlomodrim kombijem, na katerem so bile ljubljanske tablice. Prišli so do stanovanjske hiše in želeli odtrgati bakrene žlebove. Pri dejanju jih je zalotil domačin, zato so vse spustili in pobegnili.

Vroče pepel stresli v zabojnik, zato je zagorelo

Policisti in gasilci so včeraj okoli 13. ure na Vidmu v Krškem posredovali zaradi požara pri stanovanjski hiši. Požar so gasilci pogasili, a ognjeni zublji so vseeno povzročil za nekaj sto evrov škode na bližnji fasadi stanovanjske hiše in parkiranemu motornemu kolesu. Vzrok požara je bil vroč pepel, ki so ga stresli v zabojnik za smeti, so še sporočili s PU Novo mesto.

