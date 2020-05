Zagorel starejši skedenj

26.5.2020 | 18:05

Ob 12.40 je v Tribučah, občina Črnomelj, gorel starejši skedenj velikosti 13 x 8 m. Kljub hitri intervenciji gasilcev PGD Tribuče, Adlešiči in Črnomelj je zgorel celotni leseni del in ostrešje objekta ter v njem staro seno, deske in drugi odpadni leseni material. Vzrok požara bodo raziskali policisti, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 9. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dolenjske Toplice. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.