Strela zanetila smreko

27.5.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 18.10 uri je v gozdu pri naselju Dolž, občina Novo mesto, zaradi udara strele gorela smreka. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Libna med 7:30 in 8:00 uro in med 14:30 in 15:00 uro, za področje nadzorništva Brežice na območju TP Terme naselje 1,Terme naselje 2, Terme filtrirna 1 in Terme filtrirna 2 med 06:00 in 10:00 uro, Fitnes Terme in Fitnes Terme 2 med 10:00 in 13:00 uro ter za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica Ribniki - nizkonapetostni izvod Popelar Repar med 08:00 in 12:00 uro.

M. K.