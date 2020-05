Satelitski urgentni centri tudi v Kočevju in Sevnici

27.5.2020 | 08:00

Slika je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Kočevje, Sevnica - Vlada je v splošnem dogovoru, ki ga je sprejela v ponedeljek zvečer, določila tudi financiranje triaže v devetih satelitskih urgentnih centrih. To pa pravzaprav pomeni začetek delovanja satelitskih urgentnih centrov na t. i. sivih območjih, kjer je slabša pokritost z urgentno medicinsko pomočjo.

Kot izhaja iz ponedeljkovega odloka vlade, bodo satelitski urgentni centri najprej zaživeli v Kočevju, Postojni, Tolminu, Ilirski Bistrici, Šmarju, Kranju, Idriji, Sevnici in Velenju.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje, gre pa za postopno uvajanje. Tako je v prihodnjih letih očitno mogoče pričakovati tudi pokritje drugih območij, denimo na vipavskem, v Beli krajini itd.

Zdravstveni domovi, ki so omenjeni v odloku in kjer bodo organizirani satelitski urgentni centri, bodo na leto dobili vsak po 153.273,34 evra za izvajanje tovrstne triaže. Letos pa bodo dobili nekaj manj kot 115.000 evrov.

Ideja o vzpostavitvi satelitskih urgentnih centrov sega v mandat ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Takrat je bilo predvideno organiziranje desetih urgentnih centrov po državi, njihov delovanje pa bi po terenu dopolnjevali satelitski urgentni centri. Predlog je naletel na veliko nasprotovanje lokalnih skupnosti in dela politike, zato ga niso uvedli, pač pa so zaživeli le novi urgentni centri. A se je očitno glede predloga polegel prah in bo po več letih zaživel tudi v praksi.

STA