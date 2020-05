Korak bližje k gradnji nove stanovanjske soseske

27.5.2020 | 09:00

Sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Savaprojekt Peter Žigante sta pred dnevi podpisala pogodbo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti. (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor podjetja Savaprojekt Peter Žigante sta pred dnevi podpisala pogodbo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjsko sosesko ob Drožanjski cesti. Območje bo skupaj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvorilo funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje je naslednji korak pri aktivnem reševanju izzivov, ki jih predstavlja trend starajočega se prebivalstva, zaradi katerega se potrebe po sistemskih, prostorskih in družbenih rešitvah povečujejo, sporočajo s sevniške občine.

Območje ob Drožanjski cesti je veliko 8,53 hektarjev ter je delno v zasebni in delno v občinski lasti. Na tem območju je pripravljena idejna zasnova za gradnjo objektov socialno varstvenega področja ter vzgoje in izobraževanja, predvideno pa je tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo. Gre za veliko področje, kjer je potrebno s skrbnim načrtovanjem predvidevati dolgoročni razvoj in širitev mesta na območje Hrasti.

R. N.