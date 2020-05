Za Sitarjevo hišo vendarle lepši časi

27.5.2020 | 12:00

Sitarjevo hišo bodo prenovili. (Foto: R. N.)

Dolenjske Toplice - Staro Sitarjevo hišo sredi Dolenjskih Toplic, ki je v lasti občine, je zob časa že pošteno načel. Idejne zasnove in načrti o njeni prenovi imajo že dolgo brado, a kot kaže, bo nekdaj ena najuglednejših stavb v kraju vendarle temeljito obnovljena. Občina je trenutno v postopku izbire izvajalca, ki bi, če ne bo kakšnih zapletov, dela lahko začela na začetku julija, se nadeja župan Franci Vovk.

Sitarjeva hiša na Sokolskem trgu ima bogato zgodovino in je bila v preteklosti pomemben objekt v Dolenjskih Toplicah. Pred drugo svetovno vojno je bila v njej gostilna, nato restavracija, po vojni je v spodnjih prostih delovala lekarna, zdaj pa že dve desetletji bolj ali manj sameva. »To hišo smo kupili že leta 1999. Takrat se je porodila ideja, da bi vanjo umestili občinske službe, a se je kmalu izkazalo, da za to dejavnost ni primerna. V vseh teh letih bi jo že nekajkrat lahko prodali, porušiti pa je zaradi statusa kulturnega spomenika lokalnega pomena ne smemo. Menim, da je tako prav, saj bi center Dolenjskih Toplic brez nje izgubil del svoje duše. Vesel sem, da se tudi moj predhodnik ni odločil za prodajo, saj bi s tem občina izgubila nadzor nad namembnostjo,« pravi župan.

Obnova je nujna, saj po njegovih besedah objekt v takšnem stanju ne ponuja niti osnovnih pogojev za kakršnokoli dejavnost. »Iz leta v leto se stanje, ker je nihče ne uporablja, slabša,« še dodaja Vovk. V preteklosti so bila tudi razmišljanja, da bi hišo, ker ni bilo denarja za njeno obnovo, porušili, trg pa bi tako bolj zadihal, a številni Topličani menijo, da stavba pomeni enega pomembnih obrazov kraja, rušenje pa bi pomenilo krnitev še enega poglavja njegove bogate zgodovine.

Občina bo hišo obnovila z denarjem, ki ga dobi po 23. členu Zakona o financiranju občin. V sklopu projekta bodo na novo uredili vso inštalacijo, zamenjali tlake, sanirali vlago, nova bo tudi streha, ogrevanje je predvideno s toplotno črpalko, hišo bodo opremili s pohištvom, spremenjena bo tudi okolica, ki bo končno krasila center kraja. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 300.000 evrov, dela pa bodo predvidoma trajala do jeseni naslednje leto.

»Pritličje bo namenjeno promociji turizma, domače obrti in kulinarike, ostali prostori v zgornjem nadstropju in mansardi pa bodo urejeni v slogu klasičnih pisarn in kot taki primerni za društvene dejavnosti. Poudarek bo vsekakor v pritličju, kjer bo svojo lokacijo našel tudi Turističnoinformacijski center,« o tem, kakšne dejavnosti po zaključku naložbe predvidevajo v Sitarjevi hiši, pove župan.

