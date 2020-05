S. Judita po 46 letih odšla s Kapitlja

27.5.2020 | 13:20

S. Judita Božiča ostaja v srcih Novomeščanov. (Foto: Škofija NM)

Novo mesto - Pred kratkim so se v Župniji Novo mesto - Kapitelj poslovili od s. Judite Božič, dolgoletne katehistinje, organistke, zborovodkinje, pevke ter pastoralne delavke, ki je po 46 letih predanega dela odšla v skupnost Šolskih sester de Notre Dame v Ilirsko Bistrico.

Poleg naštetega je s. Judita skrbela tudi za vrt, hišna opravila in še marsikaj drugega, pravzaprav je postala kar zaščitni znak Kapitlja. Od priljubljene sestre so se po maši še posebej prisrčno poslovili pevci, člani Župnijskega pastoralnega sveta, katehisti ter hrvaška skupnost vernikov - s. Judita je namreč glasbeno spremljala njihove nedeljske večerne maše. Zahvalili so se ji za vse, kar je v vseh teh letih storila dobrega,.

Župnik g. Silvester Fabijan ji je v nagovoru med drugim dejal: » Ponesite s seboj v srcu vse, ki ste nas tukaj srečevali, učili, bodrili, tolažili in izročajte nas v molitvi Gospodu, ki naj Vam bogato povrne za vse delo in zgled preproste Gospodove služabnice. Vedite, da ste dragoceni in da Vas imamo radi. Pa Bog z Vami! »

S. Judita, kot sama pravi, »doma iz najlepšega kraja, Šmarja pri Šentjerneju, v senci Gorjancev, in v bližini pleterskega zvona,« je v novomeško župnijo prišla 29. septembra 1974 in v vseh 46 letih učila verouk, vodila pevske zbore, igrala na orgle, skrbela za ljudsko petje, čistila in krasila cerkev, skrbela za zakristijo, pekla hostije, prala in likala cerkveno perilo in vse drugo, kar je bilo potrebno. Mnogim se je vtisnila v srce, ker je vedno za vsakogar našla prijazno besedo in spodbudo za iščočo dušo. S svojo preprosto in iskreno vero ter nalezljivim veseljem je bila mnogim kažipot k Bogu in spodbuda na življenjski poti. Sama zase je rekla, da je srečna in vesela redovnica.

L. Markelj