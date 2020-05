Stari znanec policije skušal zbežati po gozdni cesti

Metliški policisti so včeraj popoldne v Dragomlji vasi ustavljali osebni avtomobil, ki ni upošteval modre luči in sirene ter policistom bežal. Za 35-letnega voznika, sicer znanca policije (v zadnjih letih so ga že triintridesetkrat obravnavali zaradi različnih prekrškov iz področja prometne varnosti), ki se je postopku želel ogniti z vožnjo po gozdni cesti, bodo predlagali uvedbo postopka o prekršku: ker je vozil neregistriran avto brez vozniškega dovoljenja, ker so bile na avtu tablice drugega vozila, ker avto ni bil zavarovan, ker ni upošteval znakov policistov, za povrhu pa je v vozilu umanjkala tudi obvezna oprema. Policisti so avtomobil zasegli in odpeljali, so sporočili s PU Novo mesto.

Podobno se je zgodilo tudi 21-letnemu vozniku, ki so ga ustavljali na Hrastu pri Jugorju. Voznik najprej ni hotel ustaviti na znake policistov, ko pa so ga uspeli ustaviti so ugotovili, kaj je bil verjetni razlog, da se mu je mudilo naprej. Vozil je neregistriran avto brez tablic in brez vozniškega dovoljenja. Tudi za njega bodo uvedli postopek o prekršku, še prej pa so mu zasegli avtomobil.

Novomeški policisti pa so zaradi nezanesljive vožnje na Otočcu ustavili 28-letnega voznika, za katerega se je izkazalo, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. To sicer ni bil razlog nezanesljive vožnje, saj so mu nadalje policisti odredili še preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,23 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avtomobil so mu zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

Prometni policisti so na avtocesti A2, Ljubljana – Obrežje, na Drnovem, ustavili tovorno vozilo mariborskega podjetja, ker naj bi mu iztekalo gorivo. Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik nekaj kilometrov prej na počivališču natočil poln rezervoar goriva in je višek med vožnjo občasno brizgnil po vozišču. Nadalje so še ugotovili, da ima voznik 0,12 mg/l alkohola v izdihanem zraku (po predpisih alkohola ne bi smeli biti prisotnega), zato so mu za 24 ur začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zanj in njegovega delodajalca bodo uvedli še postopek o prekršku zaradi neupoštevanja časov predpisanih počitkov.

Domnevajo, da je prišlo do samovžiga sena

Gasilci in policist so bili nekaj po dvanajsti obveščeni o požaru na gospodarskem poslopju v Tribučah. Gasilci so požar pogasili, policisti pa po prvih ugotovitvah ogleda domnevajo, da je na starejšem gospodarskem poslopju prišlo do samovžiga sena. Škode je za nekaj tisoč evrov.

Zmerjala in vpila

Novomeški policisti so včeraj zvečer posredovali zaradi prijave kršitve javnega reda in miru. V postopku so ugotovili, da je 28-letnica z očitnimi znaki opitosti kršila javni red in mir, zmerjala in vpila ter se ni pomirila kljub opozorilom in ukazom policistov. Ker drugače ni šlo, so ji odredili pridržanje in jo namestili v prostore policijske postaje, so še sporočili s PU Novo mesto

