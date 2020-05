Festival ŠVIC odpovedan

27.5.2020 | 11:00

Foto: organizatorji Festivala ŠVIC

Trebnje - Festival ŠVIC letos praznuje 15. rojstni dan in kot se za praznovanje jubileja spodobi, ga je organizatorji želel obeležiti skupaj z množico ljubiteljev rock glasbe. Vendar pa organizatorji zaradi trenutne situacije in ukrepov glede zbiranja večjega števila ljudi in organizacije dogodkov sporočajo, da festival letos odpade.

Festival Švic se je lansko leto vrnil po nekaj letih premora v vsej svoji veličini in presegel vsa pričakovanja. V dveh dneh se ga je udeležilo okoli 11.000 ljubiteljev rock glasbe.

V letošnjem letu so želeli organizatorji festival še nadgraditi in obiskovalcem ponuditi še več. »15 let bi čisto zares proslavili tako kot znamo samo mi« pravijo v Klubu študentov občine Trebnje, ki organizira festival. Dodajajo, da bo ŠVIC za vedno ostal sinonim za dobro glasbo, nepozabno zabavo in druženje vseh mladih in mladih po srcu. »Radi vas imamo in upamo, da se bomo kmalu ponovno lahko družili na naši zelenici na Čatežu pri Trebnjem«, še sporočajo.

Kako z že kupljenimi kartami?

Kot pravijo organizatorji, lahko vstopnice vrnete s ponedeljkom in zahtevate vračilo denarja na vseh prodajnih mestih Eventim, oziroma tam, kjer ste vstopnico kupili. Tisti, ki ste vstopnico kupili preko spletnega mesta, morate vstopnico poskenirati in jo poslati na mail: info@eventim.si.

Za tiste, ki ste dobili vstopnico v zameno za vašo študentsko vpisnico, s katero ste se včlanili Klub študentov občine Trebnje, bomo podarili majico ŠVIC, še dodajajo.

R. N.