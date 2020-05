V kampih prvi turisti, mlekarje pestijo nizke cene, čebelarje pa vreme

27.5.2020 | 17:20

Turistična sezona v kampih ob Kolpi se je zaradi protikoronskih ukrepov začela z nekajtedensko zamudo. Dobra novica je, da so prvi gostje že prišli, slaba pa, da jih je malo in da je prihodnost negotova. Koliko bodo uspeli iztržiti iz letošnje sezone, je za zdaj še težko napovedati, pravijo lastniki kampov, ki smo jih v novem Dolenjskem listu povprašali po obetih. Jasno je le to, da bo tujih gostov, predvsem tistih tranzitnih, ki se ob Kolpi ustavijo med potjo na hrvaško obalo, letos občutno manj.

Epidemija koronavirusa je zarezala tudi v porabo mleka in mlečnih izdelkov. Ker je otežen tudi izvoz, se to že odraža v padcu odkupnih cen, ki se je v zadnjih mesecih znižala za desetino. To je čisto na spodnji meji rentabilne pridelave, ali celo pod njo, opozarjajo na dolenjskih mlekarskih kmetijah.

Epidemija je velike težave povzročila tudi čebelarjem, ki pa jih še bolj kot virus skrbijo podnebne spremembe - prezgodnje pomladi in pozne pozebe odnesejo velik del pridelka, pravi brežiški čebelar Marko Fernčak, ki smo ga uspeli ujeti med številnim opravki, ki te dni zaposlujejo slovenske čebelarje.

Na straneh črne kronike pišemo o pretepu, ki je pred kratkim pretresel vaščane Koprivnika, Dolenjske novice pa prinašajo zgodbo hudega onkološkega bolnika, ki bi se moral v času zapovedanega socialnega distanciranja na pregled v Ljubljano odpeljati z rešilcem, v katerem je bilo že več drugih potnikov.

Bili smo tudi v na novo odprtem Tončkovem domu na Lisci, tokratnemu Dolenjcu pa smo priložili tudi Živo, v kateri med drugim pišemo o hudi, neraziskani in niti ne tako redki bolezni fibromialgiji.

B. Blaić