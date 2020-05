Odpuščal bo tudi Akrapovič

Črnomelj - Ivanški izdelovalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki ima v Ivančni Gorici in Črnomlju več kot 1000 zaposlenih, bo moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje. Podjetje se bo razmeram, nastalim ob epidemiji, prilagodilo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih, so sporočili iz Akrapoviča. Koliko ljudi bodo odpustili, kdaj in na kakšne načine, niso pojasnili, med ljudmi pa kroži številka sto in več.

V Akrapoviču so zapisali, da si podjetje "z različnimi ukrepi prizadeva, da bi bilo odpuščanj čim manj, a nestabilne tržne razmere zahtevajo prilagajanje novim okoliščinam in tudi zmanjšanje števila zaposlenih". V podjetju sicer upajo, da se bodo razmere na globalnih trgih čim hitreje stabilizirale in tako omogočile čim bolj uspešno prebroditev krize.

Akrapovič je zadnja leta zaradi dobrega poslovanja in rasti sicer veliko zaposloval. "Žal pa epidemija izredno negativno vpliva na ekonomske razmere na globalnih trgih, zlasti v industriji za proizvodnjo avtomobilov in motociklov, kjer je marsikatero podjetje prekinilo ali vsaj bistveno zmanjšalo svojo proizvodnjo."

Akrapovič je med razglašeno epidemijo kljub številnim omejitvam posloval v omejenem obsegu, ključen pa je podatek, da je bilo v državah EU po podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA) aprila registriranih dobrih 76 odstotkov manj novih vozil kot aprila lani, kar je največji padec, odkar to združenje vodi statistiko.

Med Akrapovičeve glavne izdelke sicer sodijo motociklistični izpušni sistemi, njihov avto segment pa dosega 30 odstotkov prodaje. To hitro rastoče podjetje, ki v Črnomlju zaposluje več kot 800 ljudi, je pred omenjeno epidemijo največ prodalo na trgih EU, v Nemčiji, Franciji in Italiji, njihova prodaja pa se je krepila tudi v ZDA in na Kitajskem. V Sloveniji je prodalo manj kot odstotek svojih izdelkov.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je povedal, da občina informacij o odpuščanju v Akrapoviču nima. Dodal je, da se sicer med občani in Akrapovičevimi delavci širijo različne govorice o številu odpuščenih. Po neuradnih informacijah v Črnomlju pa naj bi se govorilo o odpuščanju sto in več zaposlenih.

