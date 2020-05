Kmalu obnovljen še drugi del ceste Šmarje - Pleterje

27.5.2020 | 13:10

Jože Simončič in Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo o obnovi cestnega odseka Šmarje - Pleterje 2. faza.

Šentjernej - Danes dopoldne sta v šentjernejski župan Jože Simončič in Martin Gosenca, predsednik uprave CGP d.d., podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Šmarje-Pleterje -2. faza.

Cesta skozi Šmarje je pomembna lokalna povezava, saj med drugim vodi do vinogradniških goric, Javorovice in Kartuzije Pleterje. Ker je bila vrsto let v klavrnem stanju, je občina pred leti izvedla prvi del obnove. V še slabšem stanju, kot je bil prvi del, pa ostaja odsek od Golobinjka do razcepa za Pleterje, torej t.i. 2. faza. Gre za okrog 180 metrov.

Cestni odsek Šmarje - Pleterje je res v slabem stanju.

Občina je projekt obnove te ceste prijavila na razpis gospodarskega ministrstva. Projekt zajema odstranitev poškodovanega nasipa, naredili bodo nove temelje, zgradili nov nasip, uredili odvodnjavanje in položili nov dvoslojni asfalt.

Občina je v teh dneh kot najugodnejšega izvajalca izbrala novomeško podjetje CGP. Vrednost pogodbenih del znaša 180.000 evrov. Občina ima denar zagotovljen v letošnjem proračunu. Novomeški CGP bo z deli pričel 1. junija in jih končal do 15. septembra.

Kot je poudaril Simončič, se bo z investicijo izboljšala prevoznost ceste, ki je sedaj zelo razpokana in posedena, omogočeno bo lažje vzdrževanje odseka, rešili bodo težave s poplavljanjem nižje ležečih objektov ob večjih padavinah, izboljšala se bo tudi prometna varnost.

Občina je odkupila večino potrebnih zemljišč, da bo lahko v času gradnje uredila obvoz skozi vas Sela in tako rešila tamkajšnje ozko prometno grlo. Potrebno bo tudi porušiti eno stavbo. Obvoz mora biti namreč primeren ne le za osebna vozila, pač pa tudi za šolski avtobus in nasploh bo vas za prihodnost veliko pridobila.

L. Markelj, foto: Občina Šentjernej