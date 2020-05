Sto tisočakov za podporo kmetijstvu

27.5.2020 | 14:05

Bočne mreže v vinogradu (foto: Roman Matjašič)

Brežice - Občina Brežice bo za sofinanciranje 44 naložb in projektov v kmetijstvu namenila 100.000 evrov, s čimer bo pomagala pri izvedbi kmetijskih investicij v skupni vrednosti skoraj pol milijona evrov.

Na občinski razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2020 je prispelo 44 vlog, vse so izpolnjevale razpisane pogoje in bile tako upravičene do sofinanciranja. Največji delež investicij je namenjen izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Kmetje bodo tudi letos investirali v nakup novih traktorjev in priključkov ter sanacijam in gradnjam novih kozolcev, hlevov in senikov.

Občina je razpisala tudi 20.000 evrov za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju, kjer bo končna odločitev komisije znana v naslednjem tednu.

V registru kmetijskih gospodarstev je v občini Brežice vpisanih 3119 kmetijskih gospodarstev, ki obdelujejo 9829 ha kmetijskih zemljišč. Od tega je največ njiv (4883 ha), trajnih travnikov (3724 ha), vinogradov (659 ha) in intenzivnih sadovnjakov (239 ha).

Občina tudi prihodnje leto marca načrtuje objavo razpisa z enakimi pogoji.

B. B.