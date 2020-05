Našel bombo

27.5.2020 | 18:20

Ob 13.54 je v naselju Soteska, občina Dolenjske Toplice, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Gorenjske in Ljubljanske regije so najdeno ročno bombo italijanske izdelave, ostanek druge svetovne vojne uničili na kraju najdbe. Za zavarovanje kraja uničevanja so poskrbeli policisti.