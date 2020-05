Civilna iniciativa zahteva razveljavitev državnega prostorskega načrta

27.5.2020 | 18:25

Tretja razvojna os bi v Mačkovcu in Ločni potekala tik ob stanovanjskih hišah in ločila ta del Novega mesta na dva dela. (Vizualizacija: 3ROS-jug)

Novo mesto - Na pobudo sveta KS Ločna - Mačkovec je bila med 29. aprilom in 11. majem ustanovljena civilna iniciativa 3ROS-jug, ki bo v prihodnje sodelovala v postopkih priprave dokumentacije in izdaje dovoljenj za gradnjo tretje razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do priključka Maline.

Kot nam je povedala predstavnica civilne iniciative 3ROS-jug Mateja Jaklič, je vanjo vključenih več kot 350 prebivalcev novomeške in sosednjih občin.

Jakličeva pravi, da se zavzemajo za umestitev hitre štiripasovne cestninske ceste, ki je namenjena predvsem evropskemu tranzitu, izven stanovanjskih sosesk Novega mesta. Med drugim zahtevajo javno razkritje strokovnih rešitev – študij variant – poteka trase južnega kraka tretje razvojne osi iz leta 2008. Vlada je namreč leta 2009 sprejela sklep, s katerim je kot najustreznejši potek prvega dela južnega kraka tretje osi potrdila varianto, po kateri bi se nova štiripasovnica na dolenjsko avtocesto priključila pri Lešnici. Mačkovca nobena od študij variant sploh ni obravnavala kot mogočega priključka za tretjo razvojno os.

»Sedanja trasa je bila v resnici vsiljena s strani lokalne in državne oblasti. Izbrana trasa ni bila nikoli argumentirana kot najprimernejša z okoljskega, prostorskega, gradbeno-tehničnega in ekonomskega vidika,« pravi Jakličeva.

Zaradi tega v civilni iniciativi 3ROS-jug zahtevajo razveljavitev državnega prostorskega načrta (DPN) v delu, ki določa priključevanje tretje osi na avtocestnem priključku Novo mesto vzhod s potekom skozi naselja Novega mesta. Namesto gradnje na vzhodu se zavzemajo za čimprejšnji začetek gradnje zahodne obvoznice, ki je načrtovana za razbremenitev novomeškega prometa.

B. Blaić