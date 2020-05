Liga ABA brez prvaka, izpadel ne bo nihče

27.5.2020 | 19:30

Novo mesto - Potem ko je košarkarska evroliga končala svoje tekmovanje, se je pričakovano za isti korak odločila tudi liga ABA. Klubi so danes na videokonferenci izglasovali, da se zaradi pandemije novega koronavirusa tekmovanje dokončno prekine, rezultati do prekinitve pa razveljavijo.

Sezona 2019/2020 tako ne bo imela prvaka. Tudi izpadel ni nihče, v naslednji sezoni bo imela liga dva člana več (prvouvrščeni moštvi druge ABA lige sta Borac Čačak in Split), saj so jo razširili na 14 klubov.

Po pisanju srbskih medijev so se za dokončanje tekmovanja zavzemali Partizan, Budućnost in Mornar, preostalih devet klubom je bilo proti, med njimi tudi vsi trije slovenski predstavniki Cedevita Olimpija, Koper Primorska in Krka.

Zadnje tekme v ligi ABA so bile sicer odigrane 9. marca, na sporedu pa bi morali biti še dvoboji zadnjega kroga in končnice najboljše četverice. Krog pred koncem je bila Krka skupaj z Zadrom in Mego Bemax pri dnu lestvice - vsi trije klubi so imeli po 6 zmag in 15 porazov.

B. B.