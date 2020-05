Gorelo v mizarski delavnici

28.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 22.51 uri je v naselju Mala Ševnica, občina Trebnje, gorelo v prostoru mizarske delavnice velikosti 20x30 metrov. Pred prihodom gasilcev so začeli z gašenjem domačini, dokončno pa so ga omejili in pogasili gasilci PGD Trebnje, Račje selo, Lukovek in Ponikve. Objekt so prezračili in ga pregledali s termovizijsko kamero ter iznesli izgorel material. Zaradi hitrega posredovanja domačinov in gasilcev se ogenj ni razširil in s tem so preprečili veliko gmotno škodo. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana, ki je odklopil elektriko na objektu. Vzrok in višino škode bodo ugotovile ustrezne službe.

Pomoč onemoglemu

Minulo noč ob 1.44 so v Jerneji vasi, občina Črnomelj, ob prisotnosti policije gasilci PGD Črnomelj s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila onemogla oseba. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so jo na kraju oskrbeli.

Dimniški požar

Ob 19.05 so v naselju Hrib-Loški Potok, občina Loški Potok, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ogenj se je razširil tudi na ostrešje okoli dimnika. Posredovali so gasilci iz PGD Hrib-Loški Potok, Retje, Mali Log in Travnik. Pogasili so požar in s termovizijsko kamero opravili pregled ostrešja. Poškodovani del ostrešja so prekrili s folijo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KAMENJE, na izvodu KAMENJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneški vrh, Prušnja vas, Vrbje in Gradnje Gorjanci med 8. in 11.30 uro in na območju TP Hrastek med 12. in 14.30 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mostec izvod gasilski dom med 8. in 12. uro in na območju TP Sromlje izvod Cerovec med 12 in 14 uro.

M. K.