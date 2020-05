Banke ne dajo

28.5.2020 | 08:20

Poslovalnico v Semiču je NLB uvrstila ne seznam tistih, ki jih želi zapreti s 15. junijem. Foto: M. L.)

Semič - Občinski svet v Semiču je na včerajšnji redni seji pozval Novo Ljubljansko banko (NLB), naj ohrani svojo poslovalnico v Semiču. Svetniki so se tako odzvali na napoved NLB, da bo 15. junija zaprla še deset poslovalnic po Sloveniji in med njimi na našem območju v Semiču in na Senovem.

Na seji je županja Polona Kambič povedala, da je občina pripravila peticijo za ohranitev bančne poslovalnice, ki so jo podprla s podpisi tudi podjetja. Kot je povedala županja, občina skuša doseči, da banka ne bi zaprla semiške izpostave. Hkrati se dogovarja z drugimi bankami, da bi katera od teh odprla svojo poslovalnico v Semiču, če bo NLB vztrajala pri svoji odločitvi o zaprtju.

Kambičeva je ob razpravi sicer izrazila razumevanje za pojasnila NLB, da se bančni posli od fizičnih obiskov prebivalcev v bančnih hišah selijo na digitalne poti.

Toda županja in svetniki so poudarili, da bi ukinitev banke osiromašila življenje v Semiču, kajti vsaj delu prebivalcev je digitalno bančništvo tuje in celo nedosegljivo.

M. L.