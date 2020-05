FOTO: V požaru za vsaj deset tisočakov škode

28.5.2020 | 08:50

Sinoči, malo pred 23. uro je zagorelo v mizarski delavnici. (Foto: R. N.)

Zjutraj smo že poročali o sinočnjem požaru v mizarski delavnici na Mali Ševnici, Pu Novo mesto pa je sporočila še nekaj podrobnosti. Gasilci so požar omejili in pogasili ter postavili požarno stražo. Danes policisti in kriminalistični tehnik opravljajo ogled kraja, da bi ugotovili vzrok požara. Po prvih ocenah pa bo škode zaradi uničenih in poškodovanih strojev ter inštalacij za vsaj okoli deset tisoč evrov.

Trčila štirikolesnik in avto

V Sevnici sta v krožišču včeraj opoldne trčila voznik štirikolesnika in voznik osebnega avtomobila. Policisti alkohola pri udeležencih niso ugotovili, tudi vzrok nesreče še ni povsem jasen. 42-letni voznik štirikolesnika je zaradi bolečin v roki iskal zdravniško pomoč.

Nasilen do partnerice in otok

Metliški policisti so izrekli prepoved približevanja 25-letniku, ki naj bi bil v zadnjih dveh letih nasilen do svoje partnerice in otrok, psihično in fizično. Policisti so primer obravnavali zaradi popoldanskega ponovnega fizičnega nasilja, po zaključenem postopku pa nasilnežu izrekli že drugo prepoved približevanja letos.

Hrvatu zasegli kombi

V Prilipah so brežiški policisti ustavili kombinirano vozilo hrvaških tablic, pri tem pa ugotovili, da 63-letni voznik, državljan Hrvaške, ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Kombi so zasegli, njega pa privedli v takojšnji postopek na okrajno sodišče.

Kršil javni red in mir

V Novem mestu so kršitelja javnega reda in miru zvečer pridržali, saj je kljub opozorilom, pod očitnim vplivom alkohola, s kršitvijo nadaljeval.

Ob deset zajcev

V Kamnem Potoku so ponoči vlomili v garažo, nato pa iz zajčnika ukradli deset zajcev. Lastniku so naredili za nekaj manj kot dva tisoč evrov škode.

Drva niso bila njegova

V Jelendolu so šentjernejski policisti pri tatvini drv zalotili 51-letnika. Približno en kubični meter drv, ki niso bila njegova, je žagal in zlagal v kombi, pri tam pa so ga zmotili policisti ter mu drva in motorno žago zasegli. Drva bodo vrnili lastnikom, njega pa kazensko ovadili.

Ostal brez ribiške opreme

V Prelesju so neznanci izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnika, ki je v bližini lovil ribe, in mu med 13. in 16. uro iz odklenjenega avta ukradli ribiško palico, vabo in opremo ter mu povzročili za nekaj sto evrov škode.

Vlom v hišo

Na Velikem Cirniku so neznanci v zadnjem tednu dni vlomili v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Ali so kaj odnesli in koliko škode so naredili, bodo ugotovili z ogledom.

Prijeli Maročane

Policisti so v Kostanjevici na Krki ponoči prijeli štiri državljane Maroka, za katere so ugotovili, da so v državo vstopili na nezakonit način. Postopki z njimi še niso zaključeni.

