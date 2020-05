Potrdili proračun za prihodnje leto

28.5.2020 | 10:10

Občinski svet občine Mokronog-Trebelno se je včeraj sestal v dvorani Upravno-kulturnega središča Mokronog. (Foto: Občina Mokronog-Trebelno)

Mokronog - Svetniki občine Mokronog-Trebelno so se na včerajšnji 9. redni seji, seznanili s zaključnim računom za preteklo leto, v drugi obravnavi pa potrdili proračun za prihodnje leto, ki predvideva 3,7 milijona evrov prihodkov in skoraj 3,5 milijona evrov odhodkov.

Proračun za leto 2019 so sprejeli že aprila 2018 in je doživel dva rebalansa. Na prihodkovni strani, ovrednoteni na nekaj več kot 4,4 milijona evrov, je bila realizacija 94,4-odstotna (skoraj 4,2 milijona evrov), na odhodkovni strani pa 91,2-odstotna (skoraj 4,2 od načrtovanih nekaj manj kot 4,5 milijona evrov). Od načrtovanih 1,8 milijona evrov investicijskih odhodkov so jih uresničili za skoraj 1,6 milijona (88,2 odstotkov), so sporočili iz občinske uprave.

»Največja naložba preteklega leta je bila dokončanje športnega centra in dograditev vrtca na Trebelnem, za kar smo porabili skoraj milijon evrov proračunskega denarja. Na splošno smo z lansko realizacijo proračuna zelo zadovoljni, upam, da bo tako tudi letošnje leto, kar kaže, da znamo smelo načrtovati in uspešno uresničevati zastavljene cilje. Na občinski upravi se bomo trudili, da bo tako tudi v prihodnjem letu, vendar pa bomo - glede na letošnjo realizacijo - konkretne projekte dokončno določili z rebalansom 2021, predvidoma v začetku naslednjega leta,« je pojasnila direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Sicer na predlog proračuna za prihodnje leto med javno obravnavo zainteresirana javnost, organi in posamezniki niso podali nobenih pripomb, predlogov ali dopolnitev.

Občinski svet je med drugim soglašal z imenovanjem Vere Rozman za nov mandat direktorice Zdravstvenega doma Trebnje in Patricije Pavlič za še en mandat na čelu Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, v svet trebanjske območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je ponovno imenoval Matejo Vrabec, v svet zavoda Osnovne šole Mokronog pa Marka Kostrevca, Polono Urek in Branko Gregorčič.

M. Ž.

Zvočni zapisi Mojca Pekolj o zaključnem računu in proračunu za leto 2021 Mojca Pekolj o zaključnem računu in proračunu za leto 2021