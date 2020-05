Od ponedeljka popolna zapora državne ceste v Šmihelu

28.5.2020 | 10:50

Prenova drugega odseka Šmihelske ceste naj bi bila končana julija. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Zaradi nadaljevanja prenove državne ceste v Šmihelu bo v ponedeljek po jutranji prometni konici vzpostavljena popolna zapora na odseku od križišča s Šukljetovo do križišča s Krallovo ulico. Promet bo preusmerjen na relacijo Novo mesto (Kandijska cesta) – Poganci – Ruperč vrh – Škrjanče pri Novem mestu in obratno. Za stanovalce v neposredni bližini bo obvoz možen po zalednih ulicah, so sporočili iz novomeške občine. Zapora bo trajala predvidoma do 17. julija.

Dela sicer potekajo v sklopu druge faze prenove državne ceste, ki zajema 700-metrski odsek med križiščem s Šukljetovo in odcepom za Regrške Košenice. Poleg prenove bodo zgradili tudi pločnik in uredili javno razsvetljavo.

Vrednost del je dobrih 856 tisoč evrov, pri čemer bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala dobrih 692.000 in Mestna občina Novo mesto dobrih 163.000 evrov. V prvi fazi so prenovili odsek od šmihelske cerkve do križišča s Šukljetovo ulico, občina pa je z Direkcijo že podpisala sporazum za sofinanciranje naslednje faze od šmihelske cerkve do pokopališča.

M. Ž.