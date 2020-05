Včeraj dva okužena z novim koronavirusom, eden v Sevnici in drugi v Ljubljani

15h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Jožko

In koliko je v tem času recimo na novo odkritih bolnikov z rakom ? Drugih bolezni kot da ni. Če se že na vse pretege trudijo objavljati samo te podatke, bi bilo fer, da se objavlja tudi ostalo. Mogoče pa se to nanaša na lažje sprejet start v jesenski del korona cirkusa in njegovih , med drugim za gospodarstvo, tudi nesmiselnih omejitev.