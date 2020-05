FOTO: Risa Borisa izpustili v naravo

28.5.2020 | 13:25

Boris je skočil v naravo (Foto: LIFE Lynx)

Ris Boris (Foto: M. S., LIFE Lynx)

Loški Potok - V Loškem Potoku so danes v naravo izpustili risa Borisa. Iz Romunije so ga v Slovenijo pripeljali 30. aprila in je nato dobre tri tedne preživel v obori v Loškem Potoku, kjer se je prilagajal na svoje novo okolje. Boris je tretji od najmanj desetih risov, ki jih bodo v naslednjih štirih letih izpustili v Sloveniji v okviru projekta za rešitev Dinarsko–JV alpske populacije risa pred izumrtjem, LIFE Lynx. Dva risa od skupno štirih so že izpustili tudi na Hrvaškem, je sporočila projektna skupina LIFE Lynx.

V času prilagajanja na novo okolje v prilagoditveni obori so za risa skrbeli lovci iz lovske družine Loški Potok skupaj z odgovorno veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx. Takšen način izpusta zmanjšuje možnosti, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinarsko-JV alpske populacije, so pojasnili. »Vsak dan smo preverjali, kakšno je stanje risa Borisa, redno smo mu menjavali vodo, približno enkrat na teden pa smo mu prinesli hrano – povožene srne,« je povedal Stanko Anzeljc, starešina LD Loški Potok.

Risa so v Slovenijo pripeljali v času izrednih razmer zaradi koronavirusa. »Pri organizaciji prevoza v času izrednih razmer so nam pomagali Ministrstvo za okolje in prostor RS, slovenska Policija, Veleposlaništvo RS v Budimpešti in Veleposlaništvo RS v Bukarešti, ki se jim zahvaljujemo za hitro ureditev vseh potrebnih dokumentov za prevoz risa. Najlepša hvala tudi Živalskemu vrtu Ljubljana, skupaj s katerim smo risa pripeljali v Slovenijo,« je dejal Rok Černe, koordinator projekta LIFE Lynx.

Ime predlagali učenci OŠ Sodražica

Kolaž risb učencev OŠ Sodražica (Foto: LIFE Lynx)

Ob prihodu v Loški Potok so risa pričakali tudi osnovnošolci s tega območja, in sicer z risbami, ki so jih narisali za dobrodošlico. V okviru programa Mladi varuhi risov, ki ga projekt izvaja v sodelovanju z osmimi šolami v Sloveniji, so učenci osnovne šole Sodražica predlagali 58 imen zanj. »Učenci so z veseljem pošiljali svoje predloge in jih tudi argumentirali. Iz nabora je strokovna komisija, ki so jo poleg mene sestavljali še lokalni lovec Stanko Anzeljc, ambasador projekta Peter Prevc in predstavnica projekta Manca Velkavrh, izbrala ime Boris. Ime je sestavljeno iz dveh delov, ki predstavljata naravo, in sicer bor- drevo in ris – žival,« je opisala Mojca Vesel, učiteljica biologije v OŠ Sodražica.Izpust risa v naravo je potekal v okviru praznovanja tedna gozdov, ki ga letos praznujemo od 25. do 31. maja. Slogan praznovanja je »Skrbno z gozdom!«, člani projekta LIFE Lynx pa dodajajo »Skrbno z gozdom in gozdnimi živalmi!«

Slovenija s projektom LIFE Lynx s pomočjo financiranja Evropske unije ter sofinanciranja Ministrstva za okolje in prostor in projektnih partnerjev uresničuje strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016-2026. Preselitev risov poteka iz Karpatov, kjer je najbližja vitalna populacija te vrste in zato najbolj primerna za doselitev risov v Dinaride in Alpe, so še dodali.

M. Ž.

Galerija