Po petih letih se gradnja končuje

28.5.2020 | 15:00

Gradbišče vodohrana Dolenja Težka Voda (Foto: Malkom)

Novo mesto - Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki ga vodi oz. koordinira Komunala Novo mesto, se bliža h koncu. Obsežna naložba, ki bo zagotovila zanesljivo oskrbo prebivalcev občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice s pitno vodo, je v večinskem deležu sofinancirana iz kohezijskega in državnega denarja.

»Celoten projekt je po lanski razširitvi s štirimi dodatnimi odseki novih cevovodov vreden dobrih 26,3 milijona evrov z DDV, od tega je skoraj 20 milijonov upravičenih stroškov, sofinancerski delež pa znaša nekaj več kot 17,6 milijona evrov. Glede na trenutne projekcije bo za približno 1,2 milijona dodatnih upravičenih stroškov, za sofinanciranje katerih je v pripravi vloga za dodatno sofinanciranje. Občine bodo skupaj prispevale dobrih 8,6 milijona evrov, od katerih predstavlja DDV dobre 4,6 milijona evrov,« je pojasnil direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič in dodal, da morajo biti do avgusta končana gradbena dela, novembra, ko se izteče rok, pa v celoti poplačani vsi računi.

Naložbo, ki so jo začeli leta 2015, so razdelili v dva sklopa. Najprej so s tehnologijo čiščenja na filtrih aktivnega oglja, mikro in ultra filtrih reševali motnost vode z gradnjo novih vodarn Jezero in Stopiče, ki so ju poskusno zagnali septembra 2016 in delujeta po pričakovanjih. Avgusta tega leta so začeli tudi drugi del projekta – gradnjo novih in prenovo starih cevovodov v skupni dolžini več kot 44 kilometrov ter gradnjo črpališč, prečpališč in vodohranov, ki bodo omogočali večje kapacitete vodovodnega sistema.

Glavnina del je bila izvedena v mestni občini Novo mesto, kjer je posledično največji tudi delež občinskega sofinanciranja občine, in sicer slabih 55 odstotkov. Poleg gradnje vodarne v Stopičah je med večjimi deli Klemenčič navedel celovito prenovo dveh ključnih magistralnih vodov, in sicer od Stopič do Novega mesta in od vodohrana Kij do Novega mesta, ter rekonstrukcijo in nadgradnjo vodohranov Kij in Dolnja Težka Voda. Volumen prvega bodo z 800 kubičnih metrov povečali na 4800, drugega pa z 200 na 1000 kubičnih metrov. Ta je ključen predvsem zato, ker je prvi, v katerega črpajo vodo iz vodarne Stopiče, je dejal direktor komunale.

Hkrati pa trenutno izvajajo zelo pomembno nadgradnjo obstoječega sistema telemetrije, ki omogoča nadzor nad delovanjem več kot 80 objektov v enem nadzornem centru, ki je na sedežu Komunale Novo mesto.

Gregor Klemenčič je še poudaril, da sta tako projekt hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema kot projekt suhokranjskega vodovoda, ki se izvaja v občinah Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, po vrednosti, obsegu in pomenu zgodovinska, oba pa bosta zagotovila varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo za več desetletij.

M. Ž.