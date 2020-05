Karantenska stvaritev

28.5.2020 | 18:30

Ribnica - Nešteto različnih spominov bo ostalo za nami po koncu epidemije koronavirusa, ki je za nekaj časa dodobra ohromel planet. V pisani besedi, na posnetkih, po pričevanju in še kako drugače bo obdobje pozne zime in zgodnje pomladi, ki ga v tekočemu letu preživlja civilizacija, videti kot popačena stvarnost tega stoletja.

Nekateri posebni spomini bodo ostali trajni in vidni. Tudi ta, ki ga je na ogled postavil Slavko Rus iz Ribnice. Podjetnik, inovator, vinogradnik, motorist, umetnik, humorist. In še kaj bi lahko dodal svoji ustvarjalnosti, ki ne pozna meja.

Čas izolacije in vse, kar je povezano z njim, je doživljal po svoje. Po desetih dneh, ko je vse obstalo, je v roke vzel orodje in zbral material; 600 kilogramov žic in železa. Naloga ni bila lahka, saj v začetku ne, ko je bilo treba stvaritvi dati okvir in postaviti na noge. Vztrajen, kakršen je sicer v življenju, je Slavko po dobrem mesecu poklical znance in dejal: Oglejte si ga, preden zbeži.

»Dva meseca se govori o tem virusu in Kitajski, od koder naj bi prilezel tudi v Evropo. Dejal sem si, neki spomin v zvezi s tem bo ostal za menoj. Ker sem po kitajskemu horoskopu konj, po našem pa bik, je padlo, da bo žival bikonj. Kot vidite je do vratu podoba konja, glava pa je bikova,« ponosno pokaže.

Ob bikonju, ki stoji ob cesti v naselju Grič, je Slavko postavil še ploščo z napisom COVID 19.

