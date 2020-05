Zbil peško; prevrnil se je s prikolico s hlodovino

29.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.44 uri je na Cankarjevi ulici v Novem mestu osebni avto zbil peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo oskrbeli na kraju in pripeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Prevrnil se je s hlodovino

Minulo noč ob 0.52 je na Muljavi, občina Ivančna Gorica, tovorno vozilo s prikolico naloženo s hlodovino, zapeljalo s cestišča in se prevrnilo. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator in lovilci lovili ter z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci ZD Ivančna Gorica so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Zagorela toplotna črpalka

Ob 7.15 je v vasi Sušje v občini Ribnica zagorela toplotna črpalka v pritličju stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Sušje in PGD Ribnica, ki so vstopili v močno zadimljen prostor in pogasili tlenje na krmilnem delu črpalke. Prezračili so prostore in odklopili elektriko. Črpalka je povsem uničena, poškodovan pa je tudi oplesk v prostorih.

Zagorel motor kompresorja

Ob 19.47 je v naselju Gorenje Vrhpolje, občina Šentjernej, zagorel motor kompresorja v gospodarskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Šentjernej in Gorenje Vrhpolje, ki so omejili in pogasili požar, prezračili prostore, izpraznili prostor ter opravili pregled z termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

V vinogradu preminula oseba

Ob 19.21 uri so v naselju Jeperjek, občina Sevnica, gasilci PGD Telče iz vinograda do stanovanjske hiše prenesli preminulo osebo. Obveščene so bile pristojne službe.

Dezinfekcija javnih površin

Ob 9.54 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju Doma za ostarele občane Impoljca in Loka ter ZD Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Jerman Vrh izvod Jerman Vrh preko ceste med 13:00 in 14:00 uro in na območju TP Raka šola izvod Celine, Kupčič med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.