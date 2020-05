Dvajset točk v uri in pol!

29.5.2020 | 10:10

Župan Marjan Hribar, na levi Lidija Radkovič, strokovna sodelavka v občinski upravi.

Tokratna seja je potekala v HŽD v Beli Cerkvi.

Nekateri so nosili maske...

Nekateri so bili brez....

Šmarješke Toplice - Po dobrih treh mesecih je te dni spet potekala redna seja občinskega sveta občine Šmarješke Toplice, zaradi posebnih razmer, povezanih s koronavirusom in epidemijo, tokrat v Zwittrovi dvorani Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi in ne v sejni sobi občinske stavbe v Šmarjeti.

Župan Marjan Hribar je svetnikom - zaščitne maske je nosila peščica prisotnih, so pa sedeli narazen - uvodoma povedal in prosil za razumevanje, da bi bilo zaradi priporočil, povezanih s koronavirusom, dobro, da sejo zaključijo v kaki uri, kar pomeni, da naj bo razprave čim manj in naj zastavljajo res nujna vprašanja, s čimer pa nikakor ne želi »omejevati demokratičnega procesa«.

Kljub temu, da je bilo na dnevnem redu dvajset točk, jim je to skorajda uspelo, saj poročevalci pri točkah, ki so prišli iz različnih ustanov, praviloma skoraj niso govorili. Tudi svetniki so bili skopi z vprašanji, čeprav nekaterim to ni bilo najbolj všeč in je bilo ob koncu slišati željo, naj bodo seje pogostejše in z manj točkami, ki jih bodo lahko predebatirali.

Zaključni računa za 2019

Med drugim so šmarješki svetniki sprejeli zaključni račun Občine Šmarješke Toplice za leto 2019. Prihodki so bili realizirani 85,3-odstotno (nekaj več kot 3,5 milijona evrov), odhodki pa 57,8-odstotno (malo manj kot 3 milijone evrov).

Župan Hribar je povedal, da proračun zaznamuje »skrbnost v poslovanju«, manjše odhodke beležijo na račun dveh ključnih projektov, ki ju vodi Mestna občina Novo mesto: kolesarske povezave Novo mesto-Šmarješke Toplice-Dobrava in Novo mesto-Šmarješke Toplice-Škocjan, ter investicije Hidravlične izboljšave. Tu je bil zamik del, projekta nista bila realizirana v predvidenem roku in sta se prenesla v letošnje leto. Sicer je župan poudaril, da je občina uspešno počrpala vire, ki jih je imela na voljo, od povprečnine do evropskih sredstev, kot glavni projekt pa je omenil gradnjo kanalizacije v vasi Žaloviče. Naštel je tudi področja, kjer so privarčevali: pri tekočem vzdrževanju, nakupu materialnih sredstev, itd.

