Pes drugega do smrti, skupil jo je varnostnik

29.5.2020 | 09:40

Varnostnik v trgovskem centru v Krškem je popoldne obvestil policiste o težavah s stranko, ki jo je imel v postopku. Stranka (58-letna ženska) mu je zagrozila, da mu bo zaradi postopka poškodovala njegov osebni avtomobil. Varnostnik je kasneje res ugotovil poškodbe na barvi vozila, zato je o tem obvestil policiste. Približno dve uri kasneje so 58-letnico policisti zaradi kršitve javnega reda in miru obravnavali še v drugem trgovskem centru. Tudi tokrat ni bila zadovoljna z delom varnostnikov, zaradi česar je prišlo do kričanja in zmerjanja. Poklicali so policiste, ki so ugotovili, da je varnostnik ukrepal zoper skupino, ki je v trgovini razbijala in premikala inventar, ter jih pospremil ven. Ker se 58-letnica ni strinjala s tem, je varnostniku v hrbet vrgla nek predmet. Policisti so ji napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanje ukrepov varnostnika.

Zbil peško

Sinoči malo pred 21. uro je 62-letni voznik osebnega avtomobila v Novem mestu na prehodu za pešce zbil 20-letno peško. Peško so oskrbeli na kraju in jo z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovana. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel voznik osebnega avtomobila v litru izdihanega zraka 0,30 miligrama alkohola.

Pes pokončal psa

Novomeški policisti so popoldne v Velikih Brusnicah obravnavali napad psa. Po prvih ugotovitvah nobeden od psom ni bil na povodcu. Večji pes je pritekel čez travnik, kjer je bil s svojo lastnico, in napadel manjšega psa, ki se je z lastnico sprehajal po cesti ob travniku. Poškodbe manjšega psa so bile tako hude, da je poginil. Policisti bodo zoper lastnike ukrepali v skladu z zakonom o zaščiti živali, saj ni bilo zagotovljenega ustreznega fizičnega varstva psa. Noben od psov pred tem dogodkom ni bil obravnavan zaradi ugrizov.

Tovornjak na bok

Danes ponoči je na cesti med Krko in Ivančno Gorico voznik tovornega vozila. zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Voznik se je pri tem lažje telesno poškodoval. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Tatvina dreves

V Črešnjevcu pri Semiču so policisti obravnavali tatvino sedmih dreves gabra. Skupaj naj bi šlo za okoli pet kubičnih metrov.

Vlomi

Policisti na Velikem Trnu opravljajo ogled vloma v trgovino. Po prvih ugotovitvah je storilce verjetno pregnal alarm, ki se je sprožil okoli pol treh ponoči. Vlomljeno je bilo tudi v gostinski lokal v Kostanjevici na Krki in v bar v Brestanici. Podrobnosti vlomov in materialno škodo bodo ugotovili po zaključenih ogledih kraja.

Policisti so od zadnjega poročanja na interventno številko 113 sprejeli 186 klicev, od tega je bilo 43 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s kriminaliteto in prometno varnostjo. Obravnavali so šest prometnih nesreč z materialno škodo, eno z lahkimi poškodbami, zaradi vožnje brze vozniškega dovoljenja pa zasegli neregistriran štirikolesnik v Metliki in osebni avtomobil z različnima registrskima tablicama (ki nista bila od avtomobila) v Krškem.