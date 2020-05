Spet imajo bankomat

29.5.2020 | 11:30

Bankomat na Petrolovem bencinskem servisu Obrežje (Foto: Bogdan Palovšnik)

Jesenice na Dolenjskem - Po letu in pol, odkar so krajani Velike Doline in Jesenic na Dolenjskem ostali brez bankomata, imajo dostop do gotovine spet precej bolj pri roki. Na pobudo Občine Brežice je NLB namreč na Petrolovem bencinskem servisu Obrežje ob avtocesti v smeri proti Brežicam pred dnevi postavila nov bankomat.

Bankomat je brezstičen in zato primernejši za uporabo v času, ko veljajo ukrepi proti širjenju koronavirusa, poudarjajo na brežiški občini in dodajajo, da je bankomat pomembna pridobitev za krajane, saj je bil doslej najbližji oddaljen kar 12 km. Bankomat na Obrežju je dobrodošla pridobitev tudi za mnoge, ki preko Obrežja vstopajo v Slovenijo in evrsko območje ter potrebujejo gotovino v evrih.

Na mejnem prehodu Obrežje letno prestopi meddržavno mejo cca 5 milijonov potnikov, na maloobmejnem prehodu v Slovenski vasi pa še približno 2 milijona potnikov, zato je postavitev bankomata na vstopni točki v Slovenijo več kot dobrodošla pridobitev za lokalno okolje in tudi potnike, za banko NLB in družbo Petrol pa smiselna tudi z ekonomskega vidika, poudarjajo na občini.

B. B.