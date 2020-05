Zelena ekipa spet polepšala Šentjernej

29.5.2020 | 11:50

Foto: Emil Turk

Šentjernej - Zelena ekipa, ekipa prostovoljcev, ki že vrsto let skrbi za lepši Šentjernej, je bila spet na delu v torek, 26. maja, ko so zasadili gredice in s cvetlicami napolnili prazna korita pred občinsko stavbo, ob zdravstvenem domu in na trgu v Šentjerneju, napolnili pa so tudi več kot 20 korit na vseh avtobusnih postajališčih in še ponekod po kraju.

"Najlepša hvala Janezu Miklavčiču za podarjene sadike, za vso pomoč in svetovanje. Hvala vsakemu prostovoljcu posebej. Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in za prihodnost, saj prispeva k napredku družbe, k razvijanju vrednot solidarnosti in k bolj povezani, humani, stabilnejši in uspešnejši družbi," so ob tem plemenitem dejanju sporočili z Občine Šentjernej.

B. B.

