Uredili bodo kilometer lokalnih cest in javnih poti

29.5.2020 | 13:25

Takole sta danes dopoldan mirnski župan Dušan Skerbiš in direktor podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktor Dolinšek podpisala pogodbo za ureditev devetih krajših odsekov cest. (Foto: R. N.)

Mirna - Mirnski župan Dušan Skerbiš je z direktorjem podjetja Komunalne gradnje Grosuplje Viktorjem Dolinškom podpisal pogodbo za ureditev devetih odsekov lokalnih cest in javnih poti v skupni dolžini en kilometer. S tem bodo izboljšali tehnične karakteristike cest, prometno varnost, prevoznost in tudi povezanost med kraji.

Občina Mirna ima 27 kilometrov lokalnih cest in 43 kilometrov javnih poti. Vsako leto obnovijo nekaj najbolj dotrajanih odsekov, letos bodo na vrsto prišli odseki na dveh lokalnih cestah in sedmih javnih poteh na območju Debenca, Griča (Zabrdje), Migolske Gore, Migolice, Stana, Ševnice in Zagorice. Štirje makadamski odseki bodo na novo asfaltirani, na drugih bodo izvedene sanacije vozišča in preplastitve.

Na javni razpis se je javilo šest ponudnikov, kot najugodnejšega so izbrali Komunalne gradnje Grosuplje. Ocenjena vrednost projekta je znašala 120.000 evrov, njihova ponudba pa je bila za 45.000 evrov nižja. »V preteklosti smo na območju Mirne zgradili precej kanalizacijskega sistema, morda v zadnjih letih nismo bili toliko prisotni, več dela smo imeli v sosednjih občinah,« je povedal Viktor Dolinšek. Ureditev teh devetih odsekov po njegovih besedah ne bo zahteven projekt, a kot poudarja, se bodo potrudili, da bodo dela narejena kvalitetno in pravočasno. Po pogodbi je predviden rok 90 dni od uvedbe v delo, a Dolinšek pričakuje, da bodo zaključili prej.

»Izbrani izvajalec gradbenih del je ponudil ceno, ki je za občino zelo ugodna, zato bomo poskrbeli, da se preostanek razpoložljivih sredstev porabi za obnovo še kakšnega odseka občinskih cest v tem letu,« dodaja mag. Štefan Velečič, ki je na občinski upravi drugim zadolžen za področje občinskih cest.

R. N.