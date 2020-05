Most bo do sredine julija zaprt

Most v Dolenjem Polju je že precej dotrajan, zato ga bodo prenovili. (Foto: R. N.)

Dolenje Polje - Občina Dolenjske Toplice bo obnovila lesen most čez reko Krko v Dolenjem polju, ki je že precej dotrajan. Na javnem razpisu je kot najugodnejšega ponudnika izbrala novomeški CGP, ki bo z deli začel v ponedeljek, 8. junija. Most naj bi bil zaprt do 20. julija, obvoz bo v tem času urejen.

»Most že na prvi pogled nestrokovnjaka ni videti najbolje. Poškodbe ograje in vozišča pa izvirajo iz dotrajane nosilne konstrukcije. Lansko leto je bil narejen strokovni pregled, ki je pokazal, da je most dotrajan toliko, da je poleg njegove trajnosti zmanjšana tudi nosilnost posameznih konstrukcijskih elementov oziroma objekta kot celote. Najbolj kritični so spoji nosilnih lesenih elementov, poškodovana pa sta tudi krajna kamnita opornika, kar kaže na težave s temelji. Dotrajanost nekaterih nosilcev od zunaj ni vidna, pregled prerezov pa je pokazal, da so nekateri oslabljeni celo do tri četrtine prereza,« pojasnjuje župan Franci Vovk.

Na most so pritrjeni tudi telekomunikacijski vodi, tako optični kabel kot stacionarna telefonija, in če bi se most podrl, bi celoten levi breg občine – Dolenje in Gorenje Polje, Gaberje, Soteska in Drenje – ostal brez pomembnih povezav s svetom. Zato je obnova še toliko bolj nujna, se zavedajo na občini.

V sklopu naložbe bosta obnovljena temelja kamnitih opornikov, zamenjani bodo tudi vsi načeti konstrukcijski elementi, vzdolžni, prečni in vertikalni, našteje župan. Na razpis za izbiro izvajalca se je javilo več ponudnikov, in kot že zapisano, je bil najugodnejši CGP Novo mesto, njegova ponudba je znašala 69.000 evrov brez DDV. Investicijo bodo pokrili z denarjem iz občinskega proračuna.

