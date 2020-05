Zavod Novo mesto bo še naprej vodila Koresova

29.5.2020 | 14:35

Dolores Kores (Foto: B. B., arhiv)

Novo mesto - Novomeški občinski svet je na včerajšnji seji potrdil predlog kadrovske komisije in na mesto direktorice Zavoda Novo mesto imenoval Dolores Kores, ki zavod kot vršilka dolžnosti vodi od lanskega avgusta.

Na razpis za zasedbo delovnega mesta so sicer prišle tri prijave, od katerih so zaradi neizpolnjevanja zahtevanih pogojev eno izločili, tako da je bila poleg Koresove v igri za direktorski položaj še Natalija Polenec iz Kranja, nekdanja direktorica Tehniškega muzeja Slovenije.

Poleg imenovanja direktorice so svetniki na včerajšnji seji spremenil tudi odlok o ustanovitvi Zavoda Novo mesto, ki ima po novem en strokovni svet in ne več štiri (po enega za kulturo, šport, mladino in turizem) kot doslej, seznanili pa so se tudi s poročilom o poslovanju zavoda v lanskem letu, v katerem je imel ta za 2,25 milijona evrov prihodkov in 56.000 evrov več odhodkov.

Ličen odgovorni urednik Rasti

Med kadrovskimi zadevami so svetniki za odgovornega urednika revije Rast imenovali direktorja Založbe Goga Mitjo Lična, v uredniški odbor te revije pa poleg urednika še Kajo Cvelbar, Andrejo Kopač, Natalijo Zanoški, Jedrt Jež Furlan, Igorja Vidmarja, Mitjo Sadka, Tomaža Koncilijo, Boštjana Puclja in Luko Blažiča. V svet revije Rast so svetniki za predstavnico izdajatelja imenovali Klavdijo Kotar.

V upravni odbor Fakultete za organizacijske študije so svetniki imenovali dr. Katjo Grgić, za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja pa Ano Bilbija in dr. Jano Bolta Saje. V svet javnega zavoda Anton Podbevšek Teater so bili imenovani Jože Robek, Jernej Strgar in Borut Škerlj, v svet Osnovne šole Grm pa Antona Dragana, Petra Kostrevca in dr. Miho Vrbinca.

B. B.