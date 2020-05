Adriini avtodomi bodo bolj zeleni

30.5.2020 | 08:00

Novo mesto - Adria Mobil bo predvidoma klasične plastične distančnike v podu avtodomov prihodnje leto nadomestila z distančniki iz odpadne plastike in časopisnega papirja. Nov izdelek je produkt mednarodnega trajnostnega projekta CEPLAFIB v katerega je vključenih šest partnerjev iz štirih evropskih držav.

Distančnik iz odpadne plastike in odpadne celuloze

V odpadni plastiki in časopisnem papirju se skriva ogromen potencial za izdelavo recikliranih kompozitnih materialov. Adria Mobil je k triletnemu projektu, katerega namen je preoblikovanje odpadne komunalne plastike in časopisnega papirja v nove visokotehnološke izdelke za avtomobilsko, embalažno in gradbeno industrijo, pristopila junija 2018. Projekt je vreden 1,8 milijona evrov, sofinancira pa ga evropski program LIFE.

Ključni cilj projekta je zvišati stopnjo recikliranja odpadne komunalne plastike za 40 odst. in hkrati toliko zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Od slovenskih podjetij poleg Adrie v projektu sodelujeta še slovenski razvojni center orodjarstva Tecos in grosupeljsko podjetje Omaplast, od tujih partnerjev pa center Aitiip iz Španije, podjetje Ecopulp s Finske in ITB inštitut s Poljske.

Omaplast nastopa kot glavni partner za predelavo odpadne plastike, Ecopulp iz odpadnega časopisnega papirja pripravi celulozna ojačitvena vlakna, oba materiala pa nato v tehnološkem centru AITIIP s postopkom ekstruzijskega mešanja združijo. Ta material nato v Tecosu preoblikujejo v končne prototipne produkte.

Adria Mobil v projektu nastopa kot končni uporabnik novo razvitega kompozitnega materiala za različne aplikacije v notranji opremi avtodomov. Kot so sporočili iz novomeškega podjetja, je Tecos doslej izdelal končni dmonstrativni prototip – distančnik, ki ga bodo uporabili pri dvojnem podu novih avtodomov in bo nadomestil klasične plastične distančnike. Nove distančnike, ki bodo nadomestili dosedanje, bodo po uspešno opravljenih testiranjih v Adrii Mobil pričeli predvidoma serijsko uporabljati po zaključku projekta v letu 2021.

Z realizacijo tega projekta v Adrii Mobil sledijo cilju zmanjševanja vpliva na okolje oz. uvajanju trajnostnih pristopov in rešitev pri razvoju počitniških vozil. "Projekt LIFE CEPLAFIB je nedvomno primer dobre prakse trajnostnega delovanja vseh naštetih sodelujočih podjetij, obenem pa se z mednarodnim povezovanjem krepi tudi splošno zavest o pomenu in pomembnosti trajnostnega razvoja oziroma delovanja. Vsak korak v smeri trajnostnega ozaveščanja in projekti, kot je CEPLAFIB, so nedvomno korak v pravo smer, ki uspešno tlakujejo pot v bolj zdravo, čisto in okolju prijazno prihodnost," so o projektu sporočili iz Adrie Mobil.

