Zaključujejo z obnovo bazena

30.5.2020 | 12:30

Masažni sistem labodji vrat. (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Tik pred zaključkom obnove je Bazen Sevnica, kjer že potekajo priprave za otvoritev letošnje kopalne sezone, ki je načrtovana za drugo polovico junija. Odprtje bazena je odvisno od vremenskih razmer, kopalna sezona pa bo prilagojena aktualnim razmeram z upoštevanjem vseh varnostnih priporočil, so sporočili iz sevniške občine.

Obnova je potekala v dveh fazah. Lani so celostno obnovili bazenski školjki olimpijskega in otroškega bazena. Poleg temeljitega čiščenja in sanacije poškodb na betonskem delu školjk in na kompenzacijskem bazenu je bila na obeh nameščena tudi nova PCV folija, bazenska tehnika pa v celoti zamenjana. Letos so ob olimpijskem bazenu namestili tudi masažni sistem, so pojasnili na občini.

Druga faza obnove, celostna obnova strojnice, je stekla po zaključku lanske kopalne sezone in je uspešno zaključena. Trenutno poteka testiranje delovanja celotnega sistema. Oprema v strojnici je postavljena v dveh etažah: veliki filtri so v kletnem prostoru, filter za otroški bazen ter plinska peč in zalogovnik pa v zgornji etaži. Zgradili so nov deklorinacijski bazen, namenjen čiščenju vode pred izpustom v kanalizacijo, zamenjali so vse strojne in električne inštalacije.

Kot so poudarili na sevniški občini, je bila obnova sevniškega bazena zaradi dotrajanosti in tridesetletne neprekinjene uporabe nujna. »Cilj te obsežne in zahtevne investicije, katere vrednost znaša 560 tisoč evrov, je občankam in občanom omogočiti koriščenje tega prostora za preživljanje prostega časa, druženje in rekreacijo v poletnih mesecih na način, ki je varen in ki ustreza higienskim, zdravstvenim in drugim predpisanim standardom,« so izpostavili.

