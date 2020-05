Saje zanetile požar, ogenj se je začel širiti na ostrešje

30.5.2020 | 09:00

Sanacija po požaru (Foto: M.G.)

Hrib - Sinoči je malo po 19. uri začelo goreti V podstrešju stanovanjske hiše na Hribu, v občini Loški Potok, je zagorelo v četrtek zvečer, malo po 19. uri. Klicu na pomoč so se zelo hitro odzvali člani štirih tamkajšnjih prostovoljnjih gasilskih društev - Hrib-Loški Potok, Retje, Mali Log in Travnik.

"Vzrok požara, ki se je začel širiti tudi na ostrešje hiše, so zagorele saje v dimniku," je dejal eden od gasilcev, ki so požar pogasili in s termovizijsko kamero opravili pregled ostrešja.

Že isti večer so ostrešje prekrili s folijo, včeraj pa zamenjali kritino.

M. G.