Na pogorišču zrasel nov gospodarski objekt

30.5.2020 | 18:30

Jože Grivec in hči Marjetka

Nov hlev je bil do božiča pod streho in zaprt.

Jože ima živali zelo rad, in te to tudi čutijo.

Ob podpornem zidu želijo postaviti še nadstrešek za spravilo sena in shranjevanje orodja.

V hlev so se že naselile lastovke, ki prinašajo srečo.

Še kako je pri družini Grivec iz Poljan pri Mirni Peči živ spomin na uničujoče ognjene zublje, ki so na začetku oktobra lani povsem uničili dva hleva, kozolec, vse seno in krmo za živali, traktor, nakladalko, tri prikolice, dva puhalnika, mlin za koruzo, kosilnico, slamoreznico … vse manjše orodje, poškodovan je bil tudi del strehe stanovanjske hiše. Odziv in pomoč sorodnikov, vaščanov, prijateljev, znancev, občine Mirna Peč, Rdečega križa in domačih gasilcev sta bila hitra in velika, s skupnimi močmi so kmalu postavili nov gospodarski objekt.

Tako se je še enkrat pokazalo, da znamo in zmoremo stopiti skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. »Dela je bilo in ga bo še veliko. Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali z delom, materialom in darovanim denarjem ter nam stali ob strani. Brez vas vseh ne bi zmogli,« sta ganjeno dejala Jože Grivec in njegova hči Marjetka, ki z možem Dejanom Žvegličem živi v bližnji vasi. Vsi se nadvse trudijo, da bi življenje na kmetiji v danih pogojih teklo koliko toliko normalno.

Akcija stekla takoj

Pred ognjem jim je tistega sobotnega dopoldneva k sreči uspelo rešiti živino, štiri krave, pet konj in prašiče, poginilo pa je nekaj perutnine. Krave so začasno odpeljali k sorodniku, konji, prašički in perutnina pa so ostali doma. Postavili so manjši in provizorični nadstrešek, da so se živali lahko zatekle pod streho.

Pomoč je stekla takoj, sovaščani in sosedje so že med požarom poskrbeli za hrano in pijačo za gasilce, zbrali nekaj denarja in ga prinesli Jožetu. »Takojšen začetek akcije so omogočili prvi donatorji. Stane Udovč je prevzel izdelavo projekta za nov objekt, Matej Kolenc geodetsko izmero in zakoličbo objekta, sorodnik, gradbinec Primož Pugelj, pa čiščenje pogorišča in koordinacijo gradbenih del. Pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Slovenije Novo mesto je bil odprt račun za zbiranje sredstev, Drago Retelj pa je skupaj z Dragom Sajetom, PGD Hmeljič in KORK Mirna Peč začel zbiranje sredstev po vaseh,« je orisala Nataša Rupnik iz občine Mirna Peč, občina je namreč prevzela koordinacijo vseh udeležencev akcije.

Vremenske razmere za gradnjo tedaj niso bile najugodnejše, a vsaj snega ni bilo, je dejal Jože. Tako je na pogorišču iz dneva v dan rasel nov hlev, do božiča je bil pod streho in zaprt, tako da je bilo pripravljeno najnujnejše za vselitev živali. Nov hlev lahko sprejme osem glav živine, v prejšnjih dveh pa je bilo skupaj prostora za petnajst. »So se pa v nov hlev že naselile lastovke. Naredile so veliko gnezdo, kar teden dni so ga gradile,« je povedal Jože. Število živine se od požara ni zmanjšalo, poleg kokošk s piščeti, rac in druge perutnine ter prašičev, mešancev s krškopoljcem, imajo zdaj pet konj, v tem času so namreč dobili še žrebička, tri krave in po novem še tri ponije. »Živali imamo vsi že od nekdaj zelo radi,« je pridala Marjetka, ki na domačo kmetijo prihaja prav vsak dan, saj je skrbi potrebna tudi njena mama, ki je hudo bolna in večino časa preleži.

Dela še ni konec

V hlev bo treba napeljati še elektriko in vodo ter na streho namestiti žlebove. Za to bo poskrbel Jože, ki je vešč takšnih del. Kakih šest desetletij je namreč napeljeval vodovode po mirnopeških in okoliških vaseh. Tega se namerava lotiti zdaj, ko bo živina, ki je zaradi požara še vedno zelo prestrašena, lahko na paši zunaj hleva. Popravljen je tudi poškodovani del strehe na hiši, sicer pa si Grivčevi želijo ob podpornem zidu med hišo in novim hlevom urediti še nadstrešek za spravilo sena in shranjevanje orodja.

»Nujno bi potrebovali traktor, pa tudi manjše orodje – grablje, vile, motike, lopate … Dela je res veliko in za vse moramo prositi druge: za oranje njive, pri prevlečenju in sajenju koruze ... Sejanje pšenice pa smo zamudili, ker je takrat gorelo, tako da jo bomo morali kupiti. Treba po obdelati tudi vinograd, poskrbeti za travnike ...« je naštevala Marjetka in dodala, da bo težko, saj zdaj, ko se je začela košnja, ne bodo mogli prav veliko računati na pomoč drugih, pred tem pa so veljali strogi ukrepi zaradi epidemije koronavirusne bolezni.

Ljudje podarili denar in material

V akciji za družino Grivec so skupaj zbrali dobrih 46.000 evrov, škoda pa je po prvih ocenah znašala 40.000 evrov. A kot je dejal Jože, v to sodi le škoda na objektih, medtem ko je bila ta pod črto precej večja, kmetija pa ni bila zavarovana. Od zbranega denarja so 17 tisočakov prispevali sorodniki, prijatelji in vaščani, 15.600 evrov je prišlo iz zbiranja sredstev po občini, 5.300 evrov od Rdečega križa Slovenije in krajevnih organizacij RK, dobra dva tisočaka preko Župnijske Karitas Mirna Peč, 3.305 evrov preko donacij podjetij in posameznikov, 3.000 evrov pa je za ureditev poškodovane strehe hiše zagotovila novomeška Krka.

Ljudje so jim pomagali tudi v materialu in delu. Konjerejsko društvo Trebnje, katerega član je Jože, je darovalo seno za živino, kmetje pa les za streho, za sekanje in prevoz katerega so poskrbeli Grivčevi s sorodniki. Nekdanji Jožetov sodelavec jim je podaril nakladalko, Medletovi prikolico, Hrastarjevi so jim posadili koruzo, številni pa so pomagali pri čiščenju pogorišča in postavljanju hleva. Sicer pa je družino Grivec v preteklih mesecih najbolj razveselilo rojstvo malega Tiana, Marjetkinega prvega otroka in Jožetovega vnuka.

Članek je bil objavljen v 21. številki Dolenjskega lista z dne 21. maj.

Besedilo in foto: M. Ž.