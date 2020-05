Sejem na zraku tudi v Novem mestu

30.5.2020 | 11:15

Sejem na zraku pred Založbo Goga lahko obiščete danes še do 18. ure. (Foto: M. Ž.)

Sobotni dopoldnevi so sicer na Glavnem trgu od 16. maja rezervirani za Novomeško tržnico.

Novo mesto - Štiri slovenska mesta je povezal Sejem na zraku, ki ga v okviru Slovenskih dnevov knjige od včeraj do nedelje pripravljajo v Ljubljani, Unescovem mestu literature. V slovenski prestolnici se na vrtu Društva slovenskih pisateljev na stojnicah predstavlja 30 založnikov s svojim sejemskim izborom in popust, sejmi pa so bili včeraj in bodo tudi danes do 18. ure še v Novem mestu, kjer ga pred svojo knjigarno na Glavnem trgu pripravlja Založba Goga, Kopru in Celju.

Ti sledijo Sejmu s kavča, ki ga je Javna agencija za knjigo RS z Ljubljano in založniki izpeljala ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu.

»Potem ko so bile prireditve odpovedane, knjigarne zaprte in je prodaja lahko potekala le prek spleta, smo dočakali čas, ko lahko dobre knjige spet kupujemo v živo in se ob njih družimo. Številni založniki so tudi v preteklih mesecih kljub negotovim razmeram izdajali knjige, ki jih bodo končno lahko ponudili in predstavili - v živo,« so ob dogodku organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

Sejem na zraku poteka v času Slovenskih dnevov knjige, ki se letos s svojim programom sicer predstavljajo na spletu.

M. Ž.

