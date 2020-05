Poskus uboja v Novem mestu, preiskava v teku

Novo mesto - Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so na številko policije 113 bili sinoči okoli pol osme ure zvečer obveščeni o streljanju v Brezju, kjer naj bi bila ena oseba poškodovana. Operativno-komunikacijski center je na kraj napotil več patrulj in policiste posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto, o dogodku so obvestili tudi regijski center za obveščanje.

"Po prvih ugotovitvah ogleda je med več osebami prišlo najprej do spora in groženj, uporabljeno je bila tudi pištola. V preiskavo primera se je vključil sektor kriminalistične policije, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja po 1. odstavku 115. člena kazenskega zakonika so pridržali 32-letnega domačina. Reševalci so na kraju nudili pomoč poškodovani 34-letnici, ki so jo nato odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico. Po oskrbi je bila odpuščena, njene poškodbe so lažje. Vse okoliščine poškodbe še niso znane," je pojasnil Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijske centra.

Osumljeneca, ki nima orožne listine, so policisti v zadnjih letih zaradi kaznivih dejanj iz področja premoženjske kriminalitete ter kaznivih dejanj zoper življenje in telo obravnavali štiriindvajsetkrat.

Policijska preiskava in aktivnosti še potekajo, zato zaenkrat zaradi interesa preiskave drugih podatkov ne bomo posredovali javnosti, je še dodal Perc.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 52m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni delec Mogoče bi ga pa morali obravnavati 42-krat ali nemara 88-krat, da bi izpolnjeval pogoje za zaporno kazen? Banana sistem z banana zakoni. Preglej samo prijavljene komentatorje