Praznovanje na daljavo, a ostajata isto veselje in ponos

30.5.2020 | 15:00

Letošnji občinski nagrajenci. (Foto: G. Stopar)

Ivančna Gorica - »Letos je vse drugače. Drugačen čas, drugačne poti, drugačno razmišljanje, a isto veselje, isti ponos, ista vizija«. S temi besedami se je začela letošnja osrednja svečanost ob prazniku Občine Ivančna Gorica. Prireditev je zaradi trenutnih razmer potekala na daljavo in so jo občani in vsi ostali lahko spremljali preko spletnega naslova in FB občine ter Televizije Vaš kanal Novo mesto.

Občina Ivančna Gorica praznuje svoj praznik 29. maja, to je na dan, ko se Jurčičevi rojaki spominjamo nastopa pisatelja Josipa Jurčiča za urednika časnika Slovenski narod. Prav Jurčičeva rojstna domačija na Muljavi je bila osrednje prizorišče letošnje svečanosti, ki je potekala brez občinstva in je bila posneta za spletno in televizijsko predvajanje, so sporočili iz ivanške občine.

Ivanški župan Dušan Strnad

Ob prazniku je župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad v nagovoru izpostavil številne razloge za praznovanje praznika: »Prvi razlog je gotovo 25. letnica samostojne Občine Ivančna Gorica. Ugotavljamo, da so ta leta sicer hitro minila, da pa je bil storjen viden napredek v življenju in delu in da se je ustanovitev nove občine krepko obrestovala. Mnogo dni in ur v teh petindvajsetih smo številni preživeli ob prizadevanjih za boljši jutri Občine Ivančna Gorica.«.

V nadaljevanju je med drugim dodal, da so lahko upravičeno ponosni na to kar so dosegli. »Smo ena izmed redkih slovenskih občin z izrazitim trendom rasti prebivalstva, z začetnih enajst smo presegli število sedemnajst tisoč prebivalcev. Imamo stabilno gospodarstvo in nizko stopnjo nezaposlenosti, vseh dvanajst krajevnih skupnosti in 137 naselij je vitalnih, vsi deli občine pa se enakomerno razvijajo.«

Župan je poudaril, da je občina uspešna tudi zato, ker je blizu polovice občank in občanov vključenih v številna prostovoljna društva, s pomočjo katerih je družabno življenje bogato in ponuja številne priložnosti za preživljanje prostega časa, medsebojne pomoči in solidarnosti. Občina vidi tudi veliko priložnost, kljub trenutni krizi, v razvoju turizma in delovnih mestih, ki jih ta panoga lahko ponudi tudi v naši občini. »Hiša kranjske čebele v Višnji Gori bo, poleg že uveljavljenih destinacij gotovo tisti magnet, ki bo privabil v naše kraje ljudi od blizu in daleč ter odprl meje občine tudi za goste iz tujine. Prav tako pa je bila na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo vložena pobuda, da leto 2021 postane vseslovensko Jurčičevo leto,« je izpostavil.

Kdo so prejemniki občinskih priznanj in nagrad?

Eden vrhuncev svečanosti je bila slovesna podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020. Nagrado Josipa Jurčiča sta prejela štab Civilne zaščite Občine Ivančna Gorica za uspešno in požrtvovalno delo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč ter izjemne zasluge pri zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 in Zdravstveni dom Ivančna Gorica za dolgoletno uspešno in strokovno delo na področju javnega zdravstva v Občini Ivančna Gorica ter izredne zasluge pri preprečevanju širjenja in odpravljanju posledic epidemije COVID-19

Zlati grb občine pa je prejelo Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica za dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu, za širjenje vozniške kulture ter izjemen doprinos k družbenemu in gospodarskemu razvoju občine.

Skozi program so osrednjega dogodka so predstavili tudi prehojeno pot od nastanka občine do današnjih dni. O začetkih je spregovoril tudi njen prvi župan Jernej Lampret, ki je bil na čelu občine kar 16 let. Kot je povedal so bili začeti delovanja samostojne občine težki in negotovi, nobenega dvoma pa ni bilo, da je bila odločitev za samostojno občino prava pot za nadaljnji razvoj njenih 12 krajevnih skupnosti.

Letošnja svečanost je bila zaradi predvajanja na daljavo v naprej posneta in je omogočala številne video in vizualne vložke, so dodali na občini. Prireditev se je začela s slovensko himno v podzemni Krški jami, ki jo je zapel Žiga Jože Štrus, ambasadorka Občine Ivančna Gorica Dragica Šteh se je z recitacijami pesmi Jurčiču in Stotisoč odtenkov zelene poklonila pisatelju Jurčiču in naravnim lepotam občine, na zelenici Turistične vasi Pristava so zapeli člani Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Stična Zborallica, prireditev pa so obogatili še mladi gledališčniki Kulturnega društva Josip Jurčič iz Muljave in sam Josip Jurčič, ki ga je upodobil domačin Igor Adamič, so na občini nanizali v sporočilu za javnost.

M. Ž.

Galerija