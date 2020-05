Na slovesnosti ob godu bl. Alojzija Grozdeta odličje družini Koprivc

31.5.2020 | 09:20

Dolenjske božjepotno svetišče na Zaplazu. (Foto: arhiv DL, L. M.)

Zaplat - Letos mineva deset let, odkar je bil mučenec Alojzij Grozde 13. junija 2010 na evharističnem kongresu v Celju razglašen za blaženega. Njegove relikvije so shranjene v stranskem oltarju v božjepotnem središču na Zaplazu, kjer je bila preteklo sredo, na dan njegovega godu, maša.

Osrednje praznovanje bo potekalo danes, na binkoštno nedeljo, na Zaplazu¸ in sicer na prostem pred cerkvijo. Zagotovljeno bo dovolj prostora za ohranjanje varnostne razdalje.

Ob 16. uri bo sveta maša in nato molitev ob Grozdetovih relikvijah. Molitev pred mašo se začne ob 15.30. Škof Glavan bo med mašo podelil škofijsko Odličje sv. Jožefa družini Koprivc, najštevilčnejši družini v novomeški škofiji in zelo dejavni v domači Župniji Mirna. Družina Nataše in Martina Koprivc bo odličje prejela v zahvalo in priznanje za pričevanje zglednega, ljubečega krščanskega življenja ter odprtost za življenje.

Odličje sv. Jožefa družini Koprivc

Družina Koprivc leta 2011 ob krstu 9. otroka, (na levi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, na desni pa mirnski župnik g. Robert Hladnik). Zaradi epidemije so podelitev odličja prestavili na danes.

Gre za družina z enajstimi otroki, verjetno najštevilčnejšo družino v novomeški škofiji. Prihajajo iz Stare Gore v Župniji Mirna. Najmlajšega člana so se v družini razveselili lansko leto. V družini vlada vzdušje vere in ljubezni. Njeni člani stremijo k medsebojni pomoči in se med seboj spodbujajo. Vsi otroci so pridni, kar se vidi tudi po vsestranskih šolskih uspehih. Otroci se že v mladih letih priučijo delavnosti, ob tem se naužijejo tudi pristnega veselja. Večkrat se zgodi, da se v njihovi družbi zaslišijo zvoki glasbil in skupna pesem. Družina Koprivc dejavno sodeluje v župnijskem življenju. Oče Martin in kar šest hčera poje pri zboru Kulturnega društva Matija Tomc Mirna, ki je hkrati tudi župnijski cerkveni zbor. Z zborom obiskujejo tudi župnije v bližini okolici, kjer s svojimi glasovi lepšajo bogoslužje in prireditve tako na cerkvenem kot prosvetnem področju.

Škofija Novo mesto družini Koprivc ob prejemu škofijskega Odličja svetega Jožefa iskreno čestita in želi še naprej blagoslova v družinskem življenju in zvestobe v služenju Kristusu in Cerkvi.

L. Markelj