Epidemije covida-19 po 80 dneh ni več

31.5.2020 | 08:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Z današnjim dnem je preklicana epidemija covida-19, ki je bila razglašena 12. marca. Ta čas se bo zagotovo vpisal v zgodovino, saj je epidemija močno zarezala v naša življenja, posledice pa se bodo skozi gospodarsko in socialno krizo kazale še nekaj časa. Čeprav je epidemija uradno preklicana, nekateri ukrepi ostajajo, saj virus ni izkoreninjen.

Okužbo z novim koronavirusom so v Sloveniji potrdili pri 1473 osebah, umrlo je 108 bolnikov s covidom-19. Prvi primer okužbe so potrdili 4. marca, v enem mesecu je število okuženih doseglo 1000.

Da bi zajezili širjenje okužbe, ki je zlasti prizadela tri domove starejših občanov - v Metliki, Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru, kjer je bilo tudi največ smrti bolnikov s covidom-19, je vlada odredila restriktivne ukrepe, ugasnilo je javno življenje.

Zaprli so izobraževalne ustanove in vrtce, odpovedali vsa športna tekmovanja, zaprli meje, vrata so zaprle neživilske prodajalne in gostinski lokali, prekinjeno je bilo izvajanje ne nujnih zdravstvenih storitev. Na nujne zadeve je bilo omejeno tudi delo v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Ustavil se je javni prevoz in zračni potniški promet. Več tednov se ljudje z nekaj izjemami niso smeli zbirati in gibati na javnih površinah, nekaj časa je bilo prepovedano tudi prehajanje občinskih meja.

Bolezni še ni konec, ostajajo tudi posledice

Ob pozitivnih epidemioloških podatkih je vlada proti koncu aprila začela rahljati nekatere ukrepe in v maju odpravila skoraj vse. Javno življenje se tako vrača v stare tirnice, a gospodarske in socialne posledice epidemije bodo ostale vsaj na srednji rok. Za pomoč ljudem, gospodarstvu in tudi denimo zdravstvu je vlada pripravila več obsežnih protikoronskih zakonov, ukrepi so težki več milijard evrov.

Uraden preklic epidemije ne pomeni tudi konca bolezni same. Virus še kroži, velik del prebivalstva je zanj še občutljiv. Zato se priporoča ohranjanje telesne razdalje 1,5 metra, v nasprotnem primeru je priporočena oz. v nekaterih primerih obvezna uporaba zaščitne maske. Drugi val epidemije bo po predvidevanjih strokovnjakov jeseni.

L. M.