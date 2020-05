Še voda dražja od mleka

31.5.2020 | 10:45

Živinorejci so v težki situaciji, mleko je vsak mesec malce cenejše.

Novo mesto - Koronavirus je med drugim povzročil izvozno negotovost, kar vpliva tudi na stabilnost slovenske mlekarske verige. Ta se odraža v viških mleka, ki negativno vplivajo na vse člene v verigi, še posebej na slovenskega kmeta. Mleka je veliko, pravzaprav preveč, poraba in izvoz sta se zmanjšala, cene so izrazito padle. To velja za ves evropski trg.

Tudi slovenske mlekarne se ukvarjajo s težavami, kaj s presežkom mleka. Odkup od kmetov poteka nemoteno, so pa cene mleka iz meseca v mesec nižje. V Ljubljanskih mlekarnah (LM), kjer odkupujejo mleko od kmetov po vsej Sloveniji, veliko tudi iz Dolenjske – pogodbe imajo z zadrugami, nekaj pa je tudi posamičnih večjih dobaviteljev – se srečujejo z lastnimi viški pogodbenega surovega mleka, ki so posledica manjše prodaje njihovih izdelkov. V epidemiji so bili zaprti turistično-gostinski obrati, vrtci in šole, in manjše prodaje v izvozu.

Odvozi mleka od kmetov so tudi v koronačasu potekalo nemoteno.

»Kljub temu celotne pogodbene količine odkupujemo in jih predelujemo v mlečne izdelke. Kar se da, povečujemo lastne zaloge, razmere pa deloma rešujemo tudi z izvozom surovega mleka v sestrska podjetja, kadar najdemo to možnost,« za Dolenjski list povejo v LM, kjer nimajo možnosti izdelave mleka v prahu. Tovrstno proizvodnjo imajo v Sloveniji le Pomurske mlekarne.

Pogodbene količine mleka odkupujejo po dogovorjenih cenah. Te so bile februarja in marca višje kot v istem obdobju lani, aprila pa nižje od lanskega aprila. Padec odkupnih cen je glede na razmere po vsej Evropi neizogiben, trdijo v LM.

Liter mleka okrog 30,31 centov

V Kmetijski zadrugi (KZ) Krka Novo mesto, ki spada med največje slovenske organizatorje prireje mleka in sodeluje s približno 120 rejci s tega območja, povedo, da je koronačas pustil posledice tudi njim – poraba mleka se je zaradi zaprtih ustanov, menz, restavracij, šol, vrtcev bistveno zmanjšala. To velja tako za slovenski trg kot tujino, saj se je zmanjšal tudi izvoz. Zadruga, ki bo letos od lokalnih rejcev odkupila približno 16,5 milijona litrov mleka, Ljubljanskim mlekarnam zagotavlja približno 10 odst. količin odkupljenega mleka.

Martin Kambič (Foto: M. Ž.)

Po besedah direktorja KZ Krka Novo mesto Martina Kambiča vsi njihovi člani mleko prodajajo Ljubljanskim mlekarnam, te pa se trudijo čim več mleka prodati. Njegova cena se je v zadnjih mesecih znižala od 0,5 do 4,3 centa na liter, v poprečju za 3,5 centa, pove Kambič. Za liter mleka kmetje zdaj dobijo 30,31 centov, kar je ravno še znosno. »Kar bo manj, bo za mnoge nesprejemljivo,« meni Kambič, ki dopušča, da se cena še lahko spremeni, težko pa je karkoli napovedovati.

Besedilo in foto: L. Markelj