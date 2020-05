Četrto podaljšanje za dokončanje hidravličnih izboljšav

31.5.2020 | 16:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ljubljana,Novo mesto - Ministrstvo za okolje in prostor je te dni podaljšalo rok za dokončanje projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Projekt, ki bo zanesljivo vodooskrbo omogočil več kot 47 tisoč prebivalcem osrednje Dolenjske, so prvič podaljšali leta 2018. Po zadnjem oz. četrtem podaljšanju rok poteče konec leta.

Po podatkih omenjenega ministrstva projekt v skupni vrednosti dobrih 26 milijonov evrov poteka v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020. Vrednost upravičenih stroškov znaša skoraj 21 milijonov evrov, od katerih jih EU sofinancira 85 odstotkov in država preostanek.

Do podaljšanja roka je po poročanju STA sicer prišlo zaradi nekaterih nepredvidenih posegov na več delih tega vodovodnega sistema, brez katerih projekta ne bi bilo mogoče uspešno končati, so pojasnili. V projekt zagotovitve dolgoročne in varne oskrbe z zdravo pitno vodo so ob Mestni občini Novo mesto vključene še občine Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice.

Kaj vse bo narejeno

Projekt obsega hidravlično izboljšavo približno 30 kilometrov vodovodnega sistema, 10 kilometrov povezav s prejšnjim vodovodni omrežjem, izgradnjo oz. nadgradnjo štirih vodohranov in rekonstrukcijo dveh, izgradnjo šestih prečrpavališč in rekonstrukcijo enega ter izgradnjo dveh vodarn, ki za pripravo zdravstveno neoporečne pitne vode uporabljata postopke ultrafiltracije.

Obsega še nadgradnjo posameznih delov vodovodnih sistemov in njihovo povezavo znotraj občin in med temi, tako da bodo medsebojno povezani sistemi delovali kot celota, so še sporočili z okoljskega ministrstva.

Pogodbo za izvedbo hidravličnih izboljšav dolenjskega vodovodnega omrežja je sicer novomeški župan Gregor Macedoni v imenu petih dolenjskih občin, ki so se dlje soočale s težavami pri preskrbi s pitno vodo, s tedanjo ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen v Novem mestu podpisal septembra 2016.

Takrat so tudi napovedali, da naj bi projekt končali do predvidoma novembra 2017. Rok za omenjeno dokončanje je okoljsko ministrstvo prvič podaljšalo do konca leta 2018. Vrednost celotne naložbe skupaj z davkom so prvotno ocenili na nekaj več kot 22,3 milijona evrov.

L. M.